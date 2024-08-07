'Україну можуть посадити за стіл переговорів': Золотарьов зробив серйозний прогноз

Андрій Золотарьов розповів, що переговори можуть відбутись не в Мінську і не в Стамбулі, а на іншій території.

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Як можуть відбутись переговори України з РФ / колаж: Главред, фото: ОП, скріншот: відео

На сайті Главред відбувся чат із політологом, директором аналітичного центру "Третій сектор" Андрієм Золотарьовим. Він спрогнозував, наскільки велика загроза, що Київ таки посадять цього року за стіл переговорів із Росією, за яким народиться Мінськ-3.

"Вельми велика. Можливо, це буде не в Мінську і не в Стамбулі. Можливо, це буде в Ер-Ріяді. Зверніть увагу, як метушився принц ібн Салман, як метушився Ердоган. У них обох великі геополітичні амбіції. Зі стамбульським майданчиком поки що в Ердогана не виходить. У певний момент мені здавалося, що амбіції принца Саудівської Аравії візьмуть гору, і майданчиком зможе стати Ер-Ріяд, але поки що теж впевненості в тому, що так станеться, немає", - зазначив експерт.

Він наголосив, що переговори будуть десь на нейтральній території. Адже проводити переговори в Пекіні неприйнятно ні для України, ні для наших партнерів. А ось де-небудь на території Індії - це цілком можливо.

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Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Переговори РФ та України

Нагадаємо, що у Путіна прокоментували можливість переговорів на основі формули Зеленського. Сергій Шойгу заявив, що нібито Київ не надіслав жодної реакції у відповідь на умови щодо врегулювання ситуації в Україні, які напередодні озвучив кремлівський диктатор Володимир Путін.

Михайло Подоляк заявив, що Україна готова до переговорів, але не на "заморозку" війни. Він також звернув увагу, що Росія спрямувала усі ресурси, щоби переконати світ у нібито небажанні України сідати за стіл переговорів. ОП категорично проти замороження бойових дій.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ має тиснути на РФ, щоб посадити її за стіл переговорів. Він додав, що слабка Росія на полі бою поставить Україну в сильнішу позицію за столом переговорів. Президент також розкрив передбачуваний час його відставки з посади.

Україна побоюється обміну в'язнями між РФ і Заходом через таємні переговори за спиною. В Україні з тривогою сприйняли новини про обмін заручниками між Росією та західними країнами з огляду на острах можливості таємних переговорів без участі самої України.

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