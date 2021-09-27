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Газова криза стала ударом по Європі: Газпром накрутив закачування газу, але вже нічого не зміниться

27 сентября 2021, 15:48

Обсяг закачування палива до сховищ Північного заходу Європи досяг максимальних показників майже за 2 місяці.

газ
Газові сховища Європи навряд чи вдасться наповнити до початку опалювального сезону / Reuters

Газпром підвищив обсяги закачування газу до підземних сховищ Північного заходу Європи. За газову добу 25 вересня обсяг закачування палива до ПСГ досяг найвищого рівня за останні два місяці. При цьому, враховуючи той факт, що сезон закачування газу незабаром закінчиться, навіть максимальними темпами вже не вийде довести запаси палива в сховищах до оптимального рівня.

Як повідомляє Інтерфакс, згідно з даними Асоціації Gas Infrastructure Europe, газом заповнюються три підземних газових сховища - німецькі Реден (заповнено на 5,45%) і Ємгун (частка Газпрому заповнена на 66,76%), а також голландський Бергермеер (25%). При цьому в австрійському Хайдах (18,4%) і німецькому Катаріна (43,54%) не ведеться ані відбору, ані закачування газу.Читайте такжеШантаж Газпрому через ПП-2 обрушив ринок газу Європи: в ЄС вигадали, як вибратися з капкана РФ

Вказується, що за підсумками газової доби 25 жовтня рівень запасів газу в ПСГ Європи оцінювався в 73,48%. Цей показник нижче на 15,38% середньої позначки за останні 5 років. У вересні закачування газу вийшло на показник середньоголітніх значень, однак це не дозволяє наблизитися до показників, які були в минулі роки.

Газова криза у Європі

Європа переживає газову кризу в останні декілька тижнів. Ціни на паливо серйозно злетіли – вартість тисячі кубометрів б'є рекорди: 16 вересня ціна на газ к Європі наблизилася до показника до 1 000 доларів. Це максимальний підйом ціни на газ в ЄС за останні 13 років. Проблеми на газовому ринку пов'язані з спустошенням європейських сховищ після холодної зими і небажанням Газпрому забезпечити додаткові постачання палива через ГТС України.

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Україна пропонує Газпрому бронювати додаткові потужності ГТС для того, щоб вирішити питання з нестачею газу у Європі, однак Газпром відмовляється. Голова НАК Нафтогаз Юрій Вітренко вважає, що це шантаж Європи з боку Газпрому. За його словами, цього року росіяни для прокачування до країн ЄС забронювали на 20 мільярдів кубометрів газу менше, ніж минулого року. Наразі Газпром й зовсім поставив Європі умову: або ПП-2 запускається, а газ – дешевшає, або будуть проблеми з постачанням газу, у тому числі і шляхом української труби.Читайте такжеГазпрому не дадуть обрубати транзит газу через Україну: Шольц закликав виконати операцію щодо ПП-2

У компанії-операторі ГТС України також вважають, що Газпром торгується за преференції щодо запуску газопроводу Північний потік-2. З цієї причини Європа зіткнулася з газовою кризою.

В Асоціації газової інфраструктури Європи відзначали, що газу найменше залишилося в ПСГ Австрії, Нідерландів та Португалії. Організація причинами кризи на європейському газовому ринку називає високий попит на паливо у Європі минулої зими і глобальний дефіцит постачань СПГ. Причому, за оцінками експертів, рівень прокачування газу до країн ЄС залишиться низьким незалежно від того, що буде з газопроводом Північний потік-2.

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Євросоюз Газпром Ціна на газ у Європі
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