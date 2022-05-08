Нові санкції: США вдарили по пропагандистам та банкам РФ

Проти Росії ввели нові санкції

У США оголосили про введення санкцій щодо трьох російських державних телеканалів.

Під обмежувальні заходи США потрапили - Перший канал, НТВ, Росія-1. Про це йдеться в заяві Мінфіну США.

"США введуть санкції щодо трьох найбільш рйтингових, прямо або побічно контрольованих державою телеканалів - акціонерного товариства Перший канал, телестанції Росія-1, акціонерного товариства телекомпанія НТВ", - вказали в Білому домі.

Також США ввели санкції проти ряду керівників російських банків, у тому числі Ощадбанку і Газпромбанку. Під обмеження також потрапив Московський Індустріальний банк і десять його дочірніх структур.

При цьому в релізі Мінфіну наголошується, що санкції щодо Газпромбанку не йдеться про заморожування його активів і заборону про проведення будь-яких операцій з ним.

Як зазначили в Білому домі, санкції проти керівників Газпромбанку - це сигнал про те, що російський банк не є "тихою гаванню".

Експортні обмеження проти Росії також ввели нові експортні обмеження щодо Росії. Вони зачіпають поставки промислової продукції, в тому числі двигунів і бульдозерів.

Представник Білого дому зазначив, що розширення експортних обмежень проти Росії безпосередньо завдасть шкоди російській військовій машині. Крім того, вони обмежать доступ Москви до компонентів, які використовуються у виробництві озброєнь.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Європейський Союз може зупинити війну Росії проти України, якщо введе заборону на покупку російських газу і нафти.

Таке рішення призведе до того, що у Москви не буде грошей на фінансування військової агресії. Ембарго змушені будуть сплатити і європейці, проте витрати не стануть критичними.

Про це заявив економіст, професор економіки паризької школи політичних наук Сергій Гурієв.

"Нам потрібно припинити це фінансування ... чим швидше це станеться, тим краще", - додав він.

За словами глав МЗС Нідерландів і Литви, вони відкриті для пошуку способів боротьби з російською нафтою, щоб Росія припинила обстріли українських міст.

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