Придушення бунтів і війська до Білорусі: Росгвардія провела великі навчання

Згідно зі сценарієм навчань Росгвардії на території Росії та Білорусі, кількість особового складу найманців терористичного ПВК склала 20 тисяч осіб.

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Росгвардія "відбивала удари України і Польщі" по бойовиках ПВК Вагнер у Білорусі / Колаж: Главред, фото: Комерсант, Держприкордонкомітет Білорусі

Окупаційні підрозділи спецпризначенців Росгвардії провели навчання на території Росії і Білорусі. Вони відпрацьовували придушення бунтів під час загальної мобілізації серед громадян та їхніх сімей та захід на територію РБ у разі "нанесення Збройними силами України та Польщі ракетних ударів по таборах вагнерівців".

Як повідомили у Центрі національного опору, спецназ Росгвардії тренувався придушувати заворушення на території держави-окупанта Росії та Білорусі.

Зокрема, маневри проводилися в два етапи.

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На першому спецназ повинен був протидіяти масовій непокорі мобілізованих та їхніх сімей у разі загальної військової мобілізації в Росії.

Другий етап передбачав військове вторгнення на територію Білорусі з метою наведення, мовляв, "порядку" після "нанесення Збройними силами України та Польщі ракетних ударів по таборах вагнерівців".

Також у ЦНС підкреслили, що найманців, згідно зі сценарієм навчань, було близько 20 тисяч осіб.

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