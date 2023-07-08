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Під патронатом Путіна, але не конкурент ФСБ і МО: генерал розповів про Росгвардію

Андрій Ганчук
8 липня 2023, 04:40
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Війська Росгвардії країни-агресора Росії втратили під час війни проти України близько 10 тисяч бійців, розповів колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.
Путін, Золотов
Росгвардія отримує посилене фінансування через нібито близькість Золотова до Путіна - генерал СБУ / Вікіпедія

Серед силових структур в країні-окупанта Росії на ключових позиціях Міноборони, військова розвідка і ФСБ. Конкурентоспроможність Росгвардіі обумовлена лише посиленим фінансуванням, яке налагоджено нібито через близькість її глави Віктора Золотова до президента Володимира Путіна. В Україні війська Росгвардії знаходяться на 3-4-й лініях оборони і втратили близько 10 тисяч своїх бійців. Про це заявив колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Росгвардія в Росії є певною унікальною структурою. Вона отримує посилене фінансування через можливу близькість Золотова до Путіна. На фронті в Україні її окупанти особливо не воюють.

"Росгвардія вийшла з системи МВС. Конкурентоспроможність Росгвардії обумовлена лише посиленим фінансуванням, яке налагоджене завдяки буцімто близькості її керівника Золотова до тіла президента Путіна. МВС залишилося взагалі на узбіччі. Формування Росгвардії перебувають на 3-4-й лініях, не лізуть на фронт і активно контактують з кадирівцями. Це унікальна структура, у якої є певні преференції. Там легко роздають військові звання, внаслідок чого з'являються 30-річні генерали", - зазначив Ягун.

Також він зазначив, що війська Росгвардії на війні проти України втратили близько 10 тисяч бійців. Переважна більшість з них їхали захоплювати Київ.

"Під час війни Росгвардія себе жодним чином не проявила. Структура втратила значну кількість бійців – підрозділ, який не повинен був бути на передовій, втратив приблизно 10 тисяч бійців. Переважна більшість із них - ті, що приїхали на парад до Києва, але не змогли доїхати до Хрещатика", - додав генерал.

Також колишній заступник голови СБУ уточнив, що вирішальні ролі в РФ закріплені за Міноборони окупантів, військовою розвідкою і ФСБ. Решта структур виконують лише допоміжні функції.

"Я би не казав про те, що Росгвардія має значний вплив у Росії. На першому плані все-таки Міністерство оборони, військова розвідка і ФСБ. Решта – допоміжні структури. Втім, свою роль Росгвардія мала б відіграти у разі усунення заворушень, що є її прямою компетенцією", - підкреслив Віктор Ягун.

Раніше генерал-майор запасу Віктор Ягун зробив прогноз, згідно з яким у разі зникнення Володимира Путіну в Кремлі зроблять ставку на секретаря Радбезу Миколи Патрушева. Втім, на думку генерала, здібності Патрушева як публічного політика викликають сумніви.

Також Віктор Ягун розповів, що за Пригожиним стоїть, в тому числі, колишній охоронець Путіна, губернатор Тульської області Олексій Дюмін. На думку генерала, він може знати таємниці Путіна, які глава Кремля не хотів би афішувати.

Дивіться відео, в якому Віктор Ягун розповів, навіщо Кремлю Росгвардія:

Інші новини:

Володимир Путін Росгвардия Віктор Ягун Віктор Золотов війна Росії та України
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