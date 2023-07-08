Під патронатом Путіна, але не конкурент ФСБ і МО: генерал розповів про Росгвардію

Війська Росгвардії країни-агресора Росії втратили під час війни проти України близько 10 тисяч бійців, розповів колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.

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Росгвардія отримує посилене фінансування через нібито близькість Золотова до Путіна - генерал СБУ / Вікіпедія

Серед силових структур в країні-окупанта Росії на ключових позиціях Міноборони, військова розвідка і ФСБ. Конкурентоспроможність Росгвардіі обумовлена лише посиленим фінансуванням, яке налагоджено нібито через близькість її глави Віктора Золотова до президента Володимира Путіна. В Україні війська Росгвардії знаходяться на 3-4-й лініях оборони і втратили близько 10 тисяч своїх бійців. Про це заявив колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Росгвардія в Росії є певною унікальною структурою. Вона отримує посилене фінансування через можливу близькість Золотова до Путіна. На фронті в Україні її окупанти особливо не воюють.

"Росгвардія вийшла з системи МВС. Конкурентоспроможність Росгвардії обумовлена лише посиленим фінансуванням, яке налагоджене завдяки буцімто близькості її керівника Золотова до тіла президента Путіна. МВС залишилося взагалі на узбіччі. Формування Росгвардії перебувають на 3-4-й лініях, не лізуть на фронт і активно контактують з кадирівцями. Це унікальна структура, у якої є певні преференції. Там легко роздають військові звання, внаслідок чого з'являються 30-річні генерали", - зазначив Ягун.

Також він зазначив, що війська Росгвардії на війні проти України втратили близько 10 тисяч бійців. Переважна більшість з них їхали захоплювати Київ.

"Під час війни Росгвардія себе жодним чином не проявила. Структура втратила значну кількість бійців – підрозділ, який не повинен був бути на передовій, втратив приблизно 10 тисяч бійців. Переважна більшість із них - ті, що приїхали на парад до Києва, але не змогли доїхати до Хрещатика", - додав генерал.

Також колишній заступник голови СБУ уточнив, що вирішальні ролі в РФ закріплені за Міноборони окупантів, військовою розвідкою і ФСБ. Решта структур виконують лише допоміжні функції.

"Я би не казав про те, що Росгвардія має значний вплив у Росії. На першому плані все-таки Міністерство оборони, військова розвідка і ФСБ. Решта – допоміжні структури. Втім, свою роль Росгвардія мала б відіграти у разі усунення заворушень, що є її прямою компетенцією", - підкреслив Віктор Ягун.

Раніше генерал-майор запасу Віктор Ягун зробив прогноз, згідно з яким у разі зникнення Володимира Путіну в Кремлі зроблять ставку на секретаря Радбезу Миколи Патрушева. Втім, на думку генерала, здібності Патрушева як публічного політика викликають сумніви.

Також Віктор Ягун розповів, що за Пригожиним стоїть, в тому числі, колишній охоронець Путіна, губернатор Тульської області Олексій Дюмін. На думку генерала, він може знати таємниці Путіна, які глава Кремля не хотів би афішувати.

Дивіться відео, в якому Віктор Ягун розповів, навіщо Кремлю Росгвардія:

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