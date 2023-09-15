Генерал СБУ назвав умову, за якої в Росії трапиться новий заколот

Україні потрібно переносити війну до Росії - держава-окупант не повинна існувати в нинішньому форматі, вважає генерал-майор запасу Віктор Ягун.

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Росія у своєму нинішньому форматі повинна припинити існування - Ягун / Колаж Главред

Посилення мобілізації в країні-агресорі Росії не призведе до нового заколоту, проте такі події можуть відбутися в тому випадку, якщо посиплеться російський фронт. Російська держава не повинна існувати в поточному форматі, демократією вона не стане. Про це заявив колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що посилення мобілізації в РФ не призведе до нового заколоту.

"Я не вірю в хаос і бунти в Росії внаслідок мобілізації", - зазначив Ягун.

При цьому генерал додав, що заколот можливий в тому випадку, якщо впаде російський фронт в Україні.

Дивіться відео, в якому Віктор Ягун розповів, як Україна може розвалити Росію:

Крім того, генерал-майор запасу акцентував увагу на тому, що війна повинна бути перенесена на територію Росії. Країна-окупант не повинна існувати у своєму нинішньому форматі.

"Розповіді про те, що Росія повинна продовжити своє існування в нинішньому форматі, а в майбутньому стане демократією, є абсурдом. Росія в її нинішньому вигляді не може бути демократичною державою", - підкреслив Віктор Ягун.

Раньше Віктор Ягун сказав, які дії ЗСУ "зламають" армію РФ. На його думку, якщо сили оборони України вийдуть до Азовського узбережжя, окупанти втратять контроль не тільки над захопленими частинами Запорізької та Херсонської областей, а й над окупованим Кримом.

Крім того, генерал назвав сценарій для "башт Кремля". На думку Ягуна, повернення політичних і фінансових "еліт" Росії до співпраці із Заходом призведе тільки відхід Путіна з влади і демонтаж його правлячого режиму.

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