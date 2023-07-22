Росгвардія повстане проти Путіна, він вже не сильний "цар" - Подоляк

Глава Кремля Путін робить з Росгвардії "другу армію" у країні-агресорі Росії, проте війська розгорнуть зброю проти його ж режиму, вважає Михайло Подоляк.

https://glavred.net/politics/rosgvardiya-vosstanet-protiv-putina-car-bolshe-ne-avtoritet-podolyak-10487512.html Посилання скопійоване

Путін - боягузлива людина, яка не вирішує проблеми, а тікає від них, - Подоляк / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Директор Росії Володимир Путін серйозно посилює Росгвардію в надії на те, що війська стануть захищати його режим всередині країни. Однак у підсумку вони розгорнуть свою зброю проти режиму Путіна, оскільки кремлівський керівник під час заколоту Євгенія Пригожина показав свою слабкість і втратив авторитет. На країну-агресорку чекають революційні події, коли низка груп досягатимуть своїх цілей. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що заколот Пригожина виявив слабкість правлячого в Кремлі режиму, внаслідок чого в Росії буде новий бунт.

"Чому переворот Пригожина завершився фіаско? Дуже просто - Пригожин маленький за масштабом, він і не хотів забрати владу, не хотів її перехопити. Він бізнесмен... не політик. Він йшов дуже швидко, не очікував такого проходу від Ростова до Москви, але він не хотів зайти у Москву і забрати владу", - зазначив Подоляк.

відео дня

За його словами, на даний момент у Росії з політичної точки зору поки що не оформилася група, яка могла б перехопити владу в Москві. Однак з часом у країні почнуться революційні процеси.

"Росія буде хаотизуватися. Там буде багато маленьких груп, які будуть йти і щось собі забирати. І це буде революційний процес у РФ", - вважає чиновник.

"Ця армія атакуватиме Путіна"

На думку Подоляка, наразі Путін намагається зробити на базі Росгвардії "другу армію" в РФ і активно працює над посиленням внутрішніх військ. Але глава Кремля припускається помилки, в результаті якої Росгвардія розгорне зброю проти його ж режиму.

"Він хоче створити на базі Росгвардії другу армію, знову ж таки, для внутрішнього використання. Тобто ця армія мала б захищати Путіна. Він помиляється. Ця армія буде атакувати Путіна", - прогнозує радник глави ОП.

Також він додав, що причиною таких дій внутрішніх військ стане ставлення росіян до Путіна – вони люблять "сильного царя", а кремлівський керівник таким вже не є.

"Путін після невдалого заколоту Пригожина довів, що він не цар, а блазень, боягузлива людана, яка не ухвалює рішення, яка тікає. РФ його вже не любить. Все, немає сакральності Путіна", - підкреслив Михайло Подоляк.

Бунт у Росії

Речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов раніше сказав, що Росії загрожують нові заколоти. За словами представника військового розвідувального відомства, у ГУР є відповідні відомості, проте оприлюднені вони не будуть, оскільки за ситуацією уважно стежить ФСБ.

Журналісти видання The Moscow Times написали, що Кремль почав "ховати" Путіна. Після бунту Пригожина і ПВК Вагнер у кремлівській верхівці побоюються дестабілізації ситуації і загрози військового перевороту. Під підозрою ФСБ опинилися всі.

У Москві 21 липня заарештували Ігоря Гіркіна-Стрєлкова. Міщанський суд російської столиці постановив відправити Гіркіна в СІЗО на 2 місяці – до 18 вересня. Йому інкримінують екстремізм.

Інші новини: