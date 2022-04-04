ФРН відмовилася надати Україні БМП Marder: замість них дадуть техніку часів НДР 1975 року – ЗМІ

Бойові машини піхоти на озброєнні Збройних сил України / ukroboronprom.com.ua

ФРН відмовилася передати Києву 100 одиниць бойових машин піхоти Marder. Берлін відхилив початковий запит Києва, а замість офіційної відповіді був дзвінок міністерки оборони Крістін Ламбрехт голові Міноборони України Олексію Резнікову. Німецька влада вважає, що техніка повинна бути передана в рамках рішення НАТО. Тепер Німеччина збирається передати українській державі БМП із запасів колишньої НДР, які випускалися у 1969-1975 роках.

Як повідомляє німецьке видання Welt, у листі Міністерства оборони України від 30 березня, підписаного главою відомства Олексієм Резніковим, держава просить передати 100 одиниць БМП Marder. Однак початковий запит української сторони відхилили.

читайте такожКоли Росія напала, ФРН відмовила Україні в зброї і щодо SWIFT: Берлін був упевнений в окупації - посолЖурналісти вказують, що у Берліні офіційно не відповіли Києву – міністерка оборони ФРН Лабрехт воліла надати відповідь тільки в телефонній розмові з Рєзніковим.

У Міноборони на запит Welt відповіли, що відмова пов'язана із зобов'язаннями Берліна у рамках НАТО.

"Всі наші власні бойові машини піхоти Marder пов'язані із зобов'язаннями НАТО, тому рішення також має бути прийнято в рамках Альянсу", - заявили в німецькому оборонному відомстві.

Примітно, що замість цього 1 квітня німецькі журналісти повідомили, що Міноборони ФРН ухвалило рішення про постачання Україні бойових машин піхоти із запасів колишньої НДР. Зараз техніка у Чехії.

Примітно, БМП Marder випускалися у Німеччині у 1969-1975 роках і досі знаходяться на озброєнні Берліна. У 2010 році їх почали міняти на більш модернізовану модель бойової машини піхоти Puma.

Постачання зброї Україні

Німецькі хасоби масової інформації 30 березня заявили про те, що Київ повинен отримати від ФРН озброєнь на суму 300 мільйонів євро. Йдеться про протитанкові ракетні комплекси типу Matador, міномети, кулемети, артилерійських системах та іншому озброєнні. Крім того, Берлін надасть 8 радарів наземного стеження, а також інші установки для спостереження за повітряним простором.

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес сказав, що Захід поставить Києву ще більше летальної зброї. Серед озброєнь артилерія і системи протиповітряної оборони.

Колишній командувач армією США у Європі Бен Ходжес зробив заяву про те, що ЗСУ ефективно б'ють на полі бою армію РФ. Україні потрібно надати ще більше озброєнь. Зокрема, Києву слід відправити зброю, яка здатна зупинити ракети великої дальності, артилерію дальньої дії, а також кораблі і літаки (з них запускаються крилаті ракети).

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