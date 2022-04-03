Генерал США розповів, яка зброя від Заходу вкрай необхідна Україні

генерал Бен Ходжес / УНІАН

У російського диктатора Володимира Путіна вкрай неефективна армія, чому прикладом є велика кількість убитих ЗСУ російських генералів та інших офіцерів. Про це в інтерв'ю ТСН заявив генерал-лейтенанта у відставці і колишнього командувача збройними силами США в Європі Бен Ходжес.

"Зокрема, Україні потрібні речі, які можуть знищити те, що викликає найбільше проблем. Тобто це ракети великої дальності, артилерія дальньої дії, російські кораблі, з яких здійснюється запуск крилатих ракет, російські літаки, з яких також проводиться запуск крилатих ракет. Тобто потрібно дати Україні те, що здатне зупинити речі, які я перерахував. Плюс артилерія і ракети з боєприпасами калібру 122 міліметри і 152 міліметри, як і зенітно-ракетні комплекси середньої дальності. І також Я думаю, що потрібно надати Україні броньовані мобільні засоби", ‒ говорить Ходжес.

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Нагадаємо, раніше Ходжес стверджував, що плани президента Росії Володимира Путіна про захоплення України за три дні розбилися об запеклий опір ЗСУ і всього українського народу.

Він уточнив, що більш ніж за місяць війни окупанти змогли взяти тільки один обласний центр Херсон. При цьому наступ на Київ і на інші великі і стратегічно важливі міста - Харків, Суми, Чернігів – захлинувся.

Американський генерал у відставці вважає, що українцям під силу як мінімум відкинути російські війська на лінію, яка існувала до 24 лютого.

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