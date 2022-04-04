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Країни ЄС продали зброї в Росію на 346 млн євро, незважаючи на заборону - розслідування

4 квітня 2022, 08:42

Серед лідерів - Франція, Італія та Німеччина.

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Країни ЄС продали зброї в Росію на 346 млн євро / investigate-europe.eu

Країни-члени Євросоюзу продавали зброю Росії з 2015 року, попри ембарго. Поставки на територію країни-терориста тривали як мінімум до 2020-го.

Десять держав з ЄС експортували військової техніки на суму 346 млн євро. Найбільшим постачальником є Франція, йдеться в розслідуванні Investigate Europe.

Постачали ракети, літаки, реактивні снаряди, торпеди і бомби

Згідно з даними офіційної робочої групи Ради з експорту звичайних озброєнь (COARM), третина держав-членів Євросоюзу експортувала зброю в РФ. Частина цієї зброї вже використовується проти України зараз, під час війни.

Дані з усіх офіційних реєстрів експорту озброєнь показують, що в період з 2015 по 2020 рік не менше 10 країн-членів ЄС експортували в Росію зброї на загальну суму 346 млн євро. Франція, Німеччина, Італія, Австрія, Болгарія, Чехія, Хорватія, Фінляндія, Словаччина та Іспанія продавали агресору зброю.

Багато країн ЄС використовували лазівку в правилах ЄС

Робоча група Ради з експорту звичайних озброєнь відповіла на запитання видання, пояснивши, що "збройове ембарго ЄС містить такий виняток: контракти, укладені до 1 серпня 2014 року, або допоміжні контракти, необхідні для виконання таких контрактів".

Франція продала РФ військової техніки на 152 млн євро

Цифра, підтверджена аналізом Investigate Europe, ставить країну далеко попереду своїх сусідів. Вона експортувала 44% європейської зброї в РФ.

Французький експорт також включає "тепловізійні камери для більш ніж 1 тис. російських танків, а також навігаційні системи та інфрачервоні детектори для винищувачів і бойових вертольотів".

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investigate-europe.eu

Кремль купив їх у Safran і Thales, основним акціонером яких є французька держава. Це обладнання тепер можна знайти на борту наземної техніки, винищувачів і вертольотів, що діють на українському фронті.

читайте також"Зміцнило б стримування Росії": Польща оголосила про готовність розмістити у себе ядерну зброю СШАКількість ліцензій, виданих Францією, різко зросла у 2015 році, відразу після введення ембарго. У 2014 році, згідно з нашим дослідженням, французька влада все ще давала дозвіл на відправку в Росію "хімічних агентів", "біологічних агентів", "засобів придушення заворушень", "радіоактивних матеріалів, супутнього обладнання, компонентів і матеріалів".

Німеччина: 122 млн євро на знаряддя і судна

ФРН експортувала до Росії військової техніки на суму 121,8 млн євро. Це становить 35% всього експорту озброєнь ЄС до Росії. В основному це були криголамні і стрілецькі судна, а також машини "спецзахисту". Уряд Німеччини не відповів на питання про це від Investigate Europe.

Італія: наземна техніка на війні в Україні

На третьому місці в списку експортерів знаходиться Італія, яка в період з 2015 по 2020 рік продала в Росію військової техніки на суму 22,5 млн євро. За даними розслідування, перший великий контракт, підписаний з РФ, датується на 2015 рік, коли уряд уповноважив італійську компанію Iveco продати в Росію наземні транспортні засоби.

Раніше повідомлялося про те, що Міністерство оборони США готується передати Україні системи протиповітряної оборони радянського виробництва. Пентагон роками купував їх для таємних програм.

США відправляють українським Збройним силам частину свого запасу радянських систем ППО. Озброєнню, зокрема, зенітним ракетним комплексам "Оса", кілька десятиліть.

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