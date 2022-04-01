Смертоносна зброя для ЗСУ: Британія хоче озброїти Україну потужними САУ-"вбивцями"

AS-90 Vickers

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон повідомив про намір надати Україні "більш смертоносне" озброєння для боротьби з агресією РФ.

Як повідомляє Times з посиланням на джерела, Джонсон сказав про це Кабінету міністрів, при цьому він не уточнив, яка саме зброя має на увазі.

За даними джерел газети в оборонних колах, Київ потребує "засобів далекого вогневого ураження", в тому числі у важкій артилерії.

В якості одного з варіантів поставок Times називає самохідну артилерійську установку AS-90 Vickers.

При цьому видання підкреслює, що в разі поставок більших систем українським військовим доведеться проходити навчання в сусідніх державах. Відомо, що одними з операторів AS-90 є Збройні сили Польщі.

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AS-90 - британська самохідна артилерійська установка класу самохідних гаубиць.

AS-90 змінили в британській армії всі інші типи артилерії, як самохідні так і буксирувані, за винятком легких буксируваних гаубиць і РСЗВ. Застосовувалися ними в бою в ході іракської війни.

Ліцензійне виробництво башти від AS-90 здійснюється в Польщі.

Озброєння:

Калібр 155-мм;

Довжина стволу 39, 52;

Боєкомплект гармати 48.

Раніше повідомлялося про те, що Міністерство оборони США готується передати Україні системи протиповітряної оборони радянського виробництва. Пентагон роками купував їх для таємних програм.

США відправляють українським Збройним силам частину свого запасу радянських систем ППО. Озброєнню, зокрема, зенітним ракетним комплексам "Оса", кілька десятиліть.

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