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Франція готова зробити ціну війни для Росії "нестерпною" - прем'єр

3 жовтня 2022, 23:23

Борн зазначила, що санкції проти Росії працюють, і економіка країни агресора задихається

Франція, війна
У Франції погрожують зробити війну для РФ нестерпною / фото DW

Влада Франції готова зробити ціну війни в Україні для Росії "нестерпною", а також забезпечити покарання винним у злочинах проти нашої країни, йдеться в заяві прем'єр-міністра Франції Елізабет Борн, яке наводить CNN.

За її словами, Росія, ймовірно, продовжить ініціювати ескалацію у війні проти України, але опір українських захисників зобов'язує Францію "бути на висоті".

При цьому Борн зазначила, що санкції проти Росії працюють, і економіка країни агресора задихається.

"Франція готова і хоче зробити ціну війни нестерпною для Росії. Наша країна твердо має намір, щоб злочини, вчинені Росією, були задокументовані, віддані суду і покарані", - підкреслила прем'єр.

Вона також додала, що з початку війни Україна отримала від Франції допомогу в розмірі понад 200 мільйонів євро.

Нагадаємо, Володимир Путін 30 вересня оголосив анексію окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. На "церемонії" були присутні маріонетки Кремля, яких Москва оголосила окупаційною "владою".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Росія анексією України вирішила піти на ескалацію війни. Він закликав світ показати рішучу реакцію на незаконні дії Кремля.

30 вересня президент Володимир Зеленський зробив заяву про те, що Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою.

За словами українського гаранта, держава вже пройшла свій шлях для євроатлантичної інтеграції.

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