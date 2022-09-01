Відома танцівниця з Росії назвала себе українкою, щоб потрапити на Танці з зірками у Франції

Танцівниця Ірина Владимирова / скріншот

Відома російська танцівниця Ірина Владимирова хотіла видати себе за українку, щоб потрапити у Французьке шоу "Танці з зірками".

Як повідомили в одному з Telegram-каналів, як виявилося, дівчина народилася в місті Чебоксари в РФ.

Відразу після того як викрилася правда про росіянку, вона закрила свою сторінку в Instagram.

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Що відомо про танцівницю

Зокрема, до 2017 року Ірина проживала і працювала в Російській Федерації.

У біографії росіянки йдеться, що вона народилася в Чебоксарах і закінчила вищий навчальний заклад в Санкт-Петербурзі.

Ірина Владимирова - майстер спорту з танців, яким займається з трьох років. У 2019 році стала викладати танці для дітей в російській театрі школи "Сонечко".

На відео видно, що вона представляється журі французькою мовою і називає себе українкою. Все тому, що шоу захейтили б за участь громадянки країни-агресора.

У своєму пості росіянка виправдалася, що "в ній тече російська, українська і польська кров". За її словами, вона "несе в світ любов через танці, в яких немає війни".

Зазначимо, що текст написаний українською, російською, французькою та англійською мовами.

Нагадаємо, росіянка Олена Славко поскаржилася, що Європа "недоброзичливо її зустріла". Під час автомобільної подорожі в Норвегії невідомі видряпали на капоті її машини напис murderers ("вбивця"). Однак росіянка здивувалася і не зрозуміла такого ставлення.

Раніше повідомлялося, що росіяни масово тікають з окупованого Криму після вибухів, які там регулярно відбуваються. Одна з росіянок, яка з сім'єю покидала Кримський півострів, навіть закотила істерику і розплакалася, так не хотіла залишати "насиджене місце". Відео її неадекватної поведінки потрапило в мережу.

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