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"Путін поганий, а люди – хороші": Кулеба розніс ФРН та Францію за позицію щодо віз для громадян РФ

31 серпня 2022, 13:54

Берліну та Парижу треба подивитися реальності в очі і позбутися ілюзій, сказав Дмитро Кулеба.

Кулеба Росія
Росія за 15 років спрощеного візового режиму не навчилася поважати Європу - Кулеба / Колаж УНІАН

Режим спрощеного оформлення віз між країнами Євросоюзу та Росією діє з 2007 року. Відтоді Росія напала на Грузію, Україну, здійснила низку вбивств опонентів правлячого в Кремлі режиму і продовжила енергетичний шантаж Європи. Візова політика, яку відстоює Франція та Німеччина (країни не підтримують заборону на візи в ЄС для всіх росіян, - ред.), не працює. Час позбутися ілюзій і тверезо дивитися на ситуацію. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

В інтерв'ю Радіо Свобода він піддав критиці Париж та Берлін, які відмовляються підтримати повну заборону на видачу віз всім росіянам. Він зазначив, що режим спрощеного оформлення документів для перетину кордону країн ЄС і Росії діє з 2007 року.

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Однак за 15 років росіяни не навчилися поважати інші держави і народи. Їхнє ставлення до Європи жодним чином не змінилося.

У якості аргументації своїх слів Кулеба нагадав про військове вторгнення Росії в Грузію у 2008 році, напад на Україну у 2014 році, вбивства опонентів режиму Путіна, які відбувалися і в країнах ЄС, і продовження ведення Москвою політики щодо газового шантажу Європи.

"У мене питання: а сильно працює ваша "трансформативна сила"? Може, ви подивитеся реальності в очі і визнаєте, що є певні ілюзії, від яких треба позбутися?"- зазначив міністр.

Також він додав, що багато європейських лідерів вже позбулися ілюзій щодо Росії. На думку дипломата, поділ режиму Путіна і російського народу є помилкою.

"Колеги позбулися багатьох ілюзій щодо Росії і тверезо дивляться на цю країну і політику, але ця остання історія про те, що "Путін – поганий, а люди – хороші", це теж ілюзія", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Заборона на видачу віз громадянам РФ на поїздки до Європи

Президент України Володимир Зеленський 29 серпня закликав Європу не видавати візи росіянам для поїздок до країн ЄС. За словами гаранта, вони не повинні відсиджуватися в європейських державах, у той час, коли інші борються з російським терором.

"Європа – не тиха гавань, де можна просто пересидіти той час, коли хтось інший бореться проти російського терору. Але, на жаль, багато громадян Росії саме так сприймають Європу. Саме для цього їм потрібні європейські візи. І, на жаль, жодна з ваших держав не застрахована від того, що воєнні злочинці, на чиїх руках – кров українців, приїдуть до вас просто як туристи, а одного дня отримають наказ – і стануть зовсім не туристами", - сказав Зеленський.

Згідно з даними американських ЗМІ, міністри закордонних справ країн Євросоюзу повинні підтримати призупинення спрощеного візового режиму з Росією. Рішення може обмежити кількість віз, які видаються російським громадянам для поїздок до Європи. Буде потрібно більше часу і грошей на оформлення документів.

За інформацією агентства Bloomberg, такі країни, як Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Фінляндія, Данія і Польща підтримують повний візовий бан для громадян РФ. Однак Німеччина та Франція проти такої ініціативи.

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