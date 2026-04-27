Парад до 9 травня у Москві можуть скасувати: Дикий розповів таємницю Кремля

Росіяни задумуються про скасування параду через сильний страх.

Страх росіян перевищує бажання показати свою "силу" на параді

Що сказав Дикий:

Росіяни бояться проводити повітряну частину параду в Москві

Наземний парад на Червоній площі під питанням

Незабаром у країні-агресорці Росії будуть святкувати 9 травня. Традиційно у цей день у Москві відбувається парад, який складається з повітряної і наземної частини.

Однак цього року військового параду на Червоній площі може і не бути зовсім. Про це в етері Radio NV розповів екскомандир роти батальйону Айдар Євген Дикий.

За його словами, вже зараз російські чиновники скасували повітряну частину параду, бо ППО країни-агресорки не вміє розрізняти свої та чужі повітряні цілі. Через це єдиним способом прикритися з неба є скасування параду.

Водночас, як переконаний Дикий, у Москві вже розмірковують і над тим, щоб повністю відмінити подію. Та навіть якщо наземний парад відбудеться, він суттєво відрізнятиметься від пафосних святкувань 9 травня минулих років.

"Навіть якщо вони в останній момент таки щось на бігу проведуть, пробіжаться по Червоній площі, сам факт, що вони змушені це готувати в таємниці", - додав він.

Паради на 9 травня - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що минулого року у Курській, Бєлгородській, Брянській та Липецькій областях скасували паради до 9 травня. Причиною такого рішення було не лише побоювання окупантів щодо можливих атак ЗСУ.

Раніше стало відомо, що Путін боявся удару України по Красній площі 9 травня минулого року. Він переживав, що з'явиться наша балістика "Грім-2" з дальністю 500 кілометрів, яку ППО Росії не зможуть перехопити.

У травні 2025 року російська "влада" тимчасово окупованого Севастополя також скасувала парад на 9 травня "з міркувань безпеки". Це рішення було прийнято після удару українського морського безпілотника, який 2 травня знищив російський винищувач Су-30 поблизу Новоросійська

Інші новини:

Про персону: Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

