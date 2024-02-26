Це станеться після виборів в РФ: майор ЗСУ повідомив про важливе рішення Путіна

Майор запасу ЗСУ вказує на те, що після ухвалення рішення про мобілізацію, Кремль зможе поповнити свою армію ще на 300-400 тисяч осіб.

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Кремль готується прийняти важливе рішення після переобрання Путіна / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, ГУР МО, УНІАН

Після виборів президента Росії в березні Володимир Путін прийме рішення про проведення в Росії "великої мобілізації". Про це в інтерв'ю Главреду розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

За його словами, питання лише в тому, як буде організована ця кампанія: чи будуть набирати людей із країн третього світу (такі спроби вже є), або ж з депресивних регіонів РФ.

"Мобілізація сто відсотків буде. У Росії намагатимуться не мобілізовувати надмірну кількість людей із великих міст - із Москви, Санкт-Петербурга, Єкатеринбурга тощо. - щоб не спровокувати там якісь рухи, які можуть виникнути через втрати на полі бою. Хоча ми вже бачили, що протестні рухи в Росії на політичну ситуацію не впливають", - вказує Гетьман. відео дня

Крім того, відповідаючи на запитання чи вдасться Кремлю мобілізувати на війну в Україні ще 300-400 тисяч людей, Гетьман зазначив, що в тоталітарних країнах це зробити не важко.

"Думаю, що в країнах тоталітарних режимів це не важко зробити: потрібен лише наказ, після чого людей можуть хапати просто на вулицях. Однак я впевнений, що вони готуватимуть цих людей щонайменше кілька місяців, щоб стали підготовленими бійцями. Їх використовуватимуть як м'ясо, але росіянам все одно потрібно, щоб мобілізовані хоча б трохи вміли воювати", - резюмував ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Мобілізація в Росії

Російський політтехнолог та галерист Марат Гельман вважає, що загроза масової мобілізації в Росії є постійною. За його словами, російська влада може відкласти це до листопада - до виборів у Сполучених Штатах, оскільки вони сподіваються на підтримку від Трампа.

Володимир Путін має намір мобілізувати ще 170 тисяч своїх громадян на війну проти України. Російська агресія вже призвела до втрат 300 тисяч людей убитими і пораненими, що значно перевищує втрати за десять років війни в Афганістані. Про це заявив політичний координатор Великобританії в ООН Фергус Еккерслі.

Ситуація у Росії не дозволяє здійснення нового значного наступу на Україну навесні. Такий сценарій майже неможливий. Навіть постійна прихована мобілізація не надає російським військам можливості здійснити таку операцію. Про це повідомили в Північноатлантичному альянсі.

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