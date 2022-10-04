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"У нас немає проблем, крім цього чорта старого": футболістка збірної РФ рознесла Путіна

4 жовтня 2022, 14:23

Спортсменка закликала росіян ігнорувати мобілізацію і не йти у військкомати, адже далі їх відправлять вбивати мирних українців.

Российская футболистка Надежда Карпова
Футболістка збірної РФ Надія Карпова рознесла Путіна/ instagram.com/karpichito

Російська футболістка Надія Карпова, яка грає за збірну Росії та іспанський клуб "Еспаньйол", жорстко розкритикувала президента РФ Володимира Путіна.

Спортсменка різко відреагувала на оголошену російським диктатором часткову мобілізацію в Росії. Свою реакцію вона оприлюднила у сторіз в Instagram, коментуючи виступ Путіна на мітингу-концерті на Червоній площі у Москві з нагоди спроби анексії Росією українських територій.

27-річна спортсменка відверто закликала росіян ігнорувати мобілізацію і не ходити у військкомати, адже далі їх відправлять чинити злочини – вбивати мирних українців.

Також футболістка назвала Путіна старим чортом і наголосила, що в РФ немає більше проблем, крім нього.

"Ви досі без крінжа дивитесь на цю дичину? Пацани, якщо не хочете удобрювати землю, не ходіть у військкомати. Це не просто "покличуть – піду". Вас відправлять на злочин. В Україні такі самі люди, як ми. І ви поїдете вбивати їх? Немає у нас жодних проблем, окрім цього чорта старого. Задовбав [неценз.]", – написала Карпова.

Путин
скрін

Раніше повідомлялося, що колишній півзахисник Динамо і збірної Росії з футболу Сергій Гришин отримав повістку з військкомату. Він перелякався і заявив, що не знає як йому вчинити та чи варто йти у військкомат.

Також раніше скандальний російський футболіст Артем Дзюба, який перебрався до Туреччини, висловився про мобілізацію в РФ. Дзюба вкрай незадоволений російськими чоловіками, які намагаються уникнути мобілізації на батьківщині. Російські вболівальники висміяли таке повідомлення свого співвітчизника, який сидить в Туреччині.

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