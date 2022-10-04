"У нас немає проблем, крім цього чорта старого": футболістка збірної РФ рознесла Путіна

Спортсменка закликала росіян ігнорувати мобілізацію і не йти у військкомати, адже далі їх відправлять вбивати мирних українців.
Російська футболістка Надія Карпова, яка грає за збірну Росії та іспанський клуб "Еспаньйол", жорстко розкритикувала президента РФ Володимира Путіна.
Спортсменка різко відреагувала на оголошену російським диктатором часткову мобілізацію в Росії. Свою реакцію вона оприлюднила у сторіз в Instagram, коментуючи виступ Путіна на мітингу-концерті на Червоній площі у Москві з нагоди спроби анексії Росією українських територій.
27-річна спортсменка відверто закликала росіян ігнорувати мобілізацію і не ходити у військкомати, адже далі їх відправлять чинити злочини – вбивати мирних українців.
Також футболістка назвала Путіна старим чортом і наголосила, що в РФ немає більше проблем, крім нього.
"Ви досі без крінжа дивитесь на цю дичину? Пацани, якщо не хочете удобрювати землю, не ходіть у військкомати. Це не просто "покличуть – піду". Вас відправлять на злочин. В Україні такі самі люди, як ми. І ви поїдете вбивати їх? Немає у нас жодних проблем, окрім цього чорта старого. Задовбав [неценз.]", – написала Карпова.
Раніше повідомлялося, що колишній півзахисник Динамо і збірної Росії з футболу Сергій Гришин отримав повістку з військкомату. Він перелякався і заявив, що не знає як йому вчинити та чи варто йти у військкомат.
Також раніше скандальний російський футболіст Артем Дзюба, який перебрався до Туреччини, висловився про мобілізацію в РФ. Дзюба вкрай незадоволений російськими чоловіками, які намагаються уникнути мобілізації на батьківщині. Російські вболівальники висміяли таке повідомлення свого співвітчизника, який сидить в Туреччині.
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