У Росії скандал: знаменита чемпіонка світу втекла з країни і відмовилася виступати за батьківщину

Російська гімнастка Сімакова / скріншот, pixabay

У Росії трапилася істерика. Знаменита гімнастка і дворазова чемпіонка світу серед юніорів з художньої гімнастики росіянка Анастасія Сімакова покинула Росію.

Як виявилося, Сімакова виступатиме за збірну Німеччини. 18-річна уродженка Омська разом з батьками рік тому переїхала в Нюрнберг за програмою репатріації, де і живе досі.

На початку жовтня Анастасія отримала німецький паспорт і подала заявку на зарахування на німецьку базу в Шмідені.

"Я б хотіла тренуватися тут", - заявила Сімакова в інтерв'ю Stuttgarter Nachrichten.

Тренер німецьких гімнасток Юлія Раскіна зізналася, що у Сімакової дефіцит тренувань і вона знаходиться не в формі, проте вона дуже талановита.

Напередодні 10 листопада федерація гімнастики Німеччини (ФГГ) дозволила Анастасії виступати за збірну країни.

Тепер Сімакової потрібно пройти спортивний відбір.

"Анастасія зможе вважатися членом збірної Німеччини тільки після того, як отримає право виступати на міжнародних змаганнях і пройде відбір в національну команду", – цитує ТАСС главу прес-служби ФГГ Торстена Хартманна.

Росія в шоці від втечі гімнастки

А ось головний тренер збірної Росії з художньої гімнастики Ірина Вінер, яка підтримала війну в Україні і диктатора Путіна заявила, що вона нібито не знає про дії своєї спортсменки.

"Я не знала, що вона виступала в Бундеслізі. Вона поїхала до Німеччини лікувати ногу, далі нічого не знаю, мені невідомо", - заявила Вінер росЗМІ.

Зазначимо, з моменту повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну російські гімнасти відсторонені від міжнародних змагань рішенням Міжнародної федерації гімнастики (FIG).

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