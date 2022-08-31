Путін знайшов нового "улюбленця": хто зайняв місце колишнього" фаворита " диктатора Шойгу

У Путіна з'явився новий "улюбленець" - журналіст / скріншот

Російський диктатор Володимир Путін відвернувся від свого міністра оборони Сергія Шойгу, він перестав бути "фаворитом", та обрав собі нового "улюбленця" - очільник Росгвардії Віктора Золотова, повідомляє у новому відео журналіст Роман Цимбалюк.

На думку представника ЗМІ, Золотов вже виступив перед Путіним з доповіддю, в якій розповів про роль Росгвардії в повномасштабному вторгненні РФ в Україну. За словами Цимбалюка, слова Золотова багато про що говорять.

"З цієї доповіді випливає, що тепер навіть не "кадирівці" є головними "підносителями перемоги" Путіну", - зазначив журналіст.

Він нагадав також про те, як росгвардійців "тепло зустріли" в Україні, коли ті опинилися під Харковом. За словами журналіста, на російських військових на нашій землі чекає тільки смерть.

Золотов, як заявив Цимбалюк, є "кремлівським старцем" і він навряд чи зможе підняти шанси Росгвардії на виживання.

"У своїй доповіді, до речі, він зовсім не говорив про Шойгу. Це означає, що міністра оборони просто "викреслили" і тепер він "плаче десь осторонь", - резюмував журналіст.

Раніше в РНБО повідомили про те, що Володимир Путінвідправить у відставку Міністра оборони Сергія Шойгу після того, як йому буде знайдена заміна. Поки, у важкий момент, Путін не планує міняти главу військового відомства. Саме Шойгу говорив Путіну, що влада в Києві знаходиться в хиткому становищі, а регіони України нібито здадуться Росії. Завдання окупувати столицю за три дні не було виконано. Шойгу відсторонено від керівництва військами в Україні, Путіна інформують командири, які відповідають за ведення бойових дій.

Раніше в британській розвідці раніше заявили, що міністра оборони Росії Сергія Шойгу фактично відсторонили від керівництва військами в Україні через відсутність істотного просування окупантів. Розвідники стверджують, що російські солдати і офіцери регулярно висміюють Шойгу, у якого немає значного військового досвіду.

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