Путін відсторонив Шойгу, над яким сміються російські солдати - британська розвідка

Володимир Путін відсторонив Сергія Шойгу / скріншот

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу опинився в немилості у президента Володимира Путіна через відсутність успіхів на полі бою.

Як повідомила британська розвідка, Шойгу тепер відсторонений від російського керівництва, а оперативні командувачі безпосередньо інформують президента Путіна про хід війни.

У Міноборони Британії стверджують, російські офіцери і солдати, які мають власний досвід війни, ймовірно регулярно висміюють Шойгу за його неефективне і відсутнє керівництво, оскільки прогрес Росії зупинився.

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"Ймовірно, Шойгу довго намагався подолати свою репутацію людини, яка не має значного військового досвіду, оскільки більшу частину своєї кар'єри він провів у будівельному секторі та Міністерстві надзвичайних ситуацій", - йдеться в огляді.

Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу в День Незалежності України 24 серпня знову повторив свою заяву, що нібито країна-агресор Росія свідомо уповільнює темпи наступу своєї армії в Україні, бо хоче зменшити кількість жертв серед цивільних.

При цьому він пофантазував, нібито російські окупанти "дотримуються норм гуманітарного" права під час війни в Україні.

Також повідомлялося, що Міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу вибухнув заявою, згідно з яким окупація Донбасу нібито йде за чітко визначеним загарбниками планом. Таку заяву він зробив, коментуючи захоплення шести маленьких сіл.

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