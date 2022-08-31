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Путін відправить Шойгу у відставку через провал війни проти України – РНБО

31 серпня 2022, 15:07

Шойгу запевняв Путіна в хиткому становищі влади в Києві і нібито готовності регіонів "здатися" Росії.

Путін Шойгу
Шойгу буде відправлений у відставку, коли йому знайдуть заміну-РНБО / Reuters

Президент країни-агресора Володимир Путін відправить у відставку міністра оборони Сергія Шойгу після того, як йому буде знайдена заміна. Поки, у важкий момент, Путін не планує міняти главу військового відомства. Саме Шойгу говорив Путіну, що влада в Києві знаходиться в хиткому становищі, а регіони України нібито здадуться Росії. Завдання окупувати столицю за три дні не було виконано. Шойгу відсторонено від керівництва військами в Україні, Путіна інформують командири, які відповідають за ведення бойових дій. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

В Центр при Раді національної безпеки і оборони з посиланням на британську розвідку розповіли про те, що Шойгу відсторонений від керівництва окупаційними військами в Україні через невиконання "завдань".

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Відзначається, що Шойгу обіцяв Путіну швидко захопити Київ і, мовляв, перехід українських регіонів на бік Москви. Центральна влада, як запевняв міністр оборони РФ главу Кремля, перебувала, мовляв, у хиткому становищі.

"Саме Шойгу запевняв Путіна в хиткому становищі влади в Києві і в тому, що українські регіони, як тільки їм дадуть таку можливість, готові відкинути її і підтримати Москву. Він обіцяв Путіну вирішити всі поставлені в Україні завдання складом армії мирного часу - без загальної мобілізації і як результат - обіцянки залишилися невиконаними, а завдання в триденний термін взяти Київ невирішеним. Невдачі російської армії в Україні військові пов'язують з некомпетентністю Шойгу, який не має військової освіти і досвіду, адже більшу частину своєї кар'єри він провів у будівельній галузі та в Міністерстві з надзвичайних ситуацій", - помітили в центрі.

Як стверджують експерти, посилаючись на джерела, близькі до військового командування РФ, Шойгу поки не відправили у відставку, оскільки Путін в складні часи не хоче міняти міністра оборони. Але як тільки з'явиться альтернативна кандидатура, Шойгу буде звільнений.

"На думку близьких до Генштабу ЗС рф джерел, шойгу ще не відправлений у відставку лише через те, що путін у скрутний час не хоче міняти міністра оборони. Але наполягають, що щойно буде підібрано іншу кандидатуру, його замінять", - підкреслили в РНБО.

Нагадаємо, у британській розвідці раніше заявили, що міністра оборони Росії Сергія Шойгу фактично відсторонили від керівництва військами в Україні через відсутність суттєвого просування окупантів. Розвідники стверджують, що російські солдати і офіцери регулярно висміюють Шойгу, у якого немає істотного військового досвіду.

Війна Росії проти України

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що війська РФ не здатні виконати вимоги Кремля щодо просування на Донбасі. За його словами, від окупантів вимагають просуватися по 5 кілометрів на добу, проте вони, часом, насилу проходять навіть 100 метрів. Загарбники наблизилися до Бахмута, обстрілюють місто, і можуть повторити там ситуацію із Сєвєродонецьком.

Колишній радник глави Офісу президента Віктор Андрусів 29 серпня зробив заяву про те, що армія України прорвала першу лінію оборони російських військ на Херсонщині. Окупанти залишили свої позиції і поле бою.

30 серпня радник керівника ОП Олексій Арестович уточнив, що сили оборони України прорвалися в Херсонській області на декількох напрямках. ЗСУ або припинили, або повністю зупинили забезпечення російських окупантів в регіоні шляхом нанесення ударів по естакадах і їх переправах. Росіяни намагаються відновити логістичні шляхи.

Дивіться відео ТСН – Кремль може готуватися до затяжної війни

Інші новини:

Володимир Путін війська Росії Сергій Шойгу війна Росії та України
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