Путін Крим не віддасть, але в України може з'явитися шанс повернути півострів і без війни – Жданов

Росія може добровільно повернути Крим Україні після відходу Путіна з Кремля - експерт / Колаж УНІАН

Росія не відмовиться від Криму, поки при владі в Кремлі Володимир Путін. Для нього окупація півострова є найвищим політичним досягненням. Тому сьогодні немає варіантів повернення Кримського півострова дипломатичним шляхом. Однак шанс на його добровільну деокупацію може з'явитися в тому випадку, якщо у Росії прийде до влади інший правлячий клан. Про це заявив полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що поки Путін залишається при владі, Росія в добровільному порядку не відмовиться від Кримського півострова. На сьогоднішній день Крим неможливо повернути дипломатичним шляхом.

"Росія не відмовиться від Криму, допоки Путін при владі. Захоплення Кримського півострова він вважає, мабуть, своїм найвищим політичним досягненням. Поки Путін при владі, жодних передумов для того, що півострів буде добровільно повернуто Україні, немає. Я б навіть так сказав - сьогодні немає безкровного шляху повернення Криму", - пояснив ситуацію Жданов.

Втім, як вважає експерт, шанс на повернення півострова може з'явитися після зміни влади в Росії. За такого сценарію Кремль, ймовірно, зважиться на жест "доброї волі" і поступиться Кримом Україні без силових варіантів.

"Можливість для України з'явиться в тому випадку, якщо в російській політиці зміниться правлячий клан. Тоді Москва може піти на жест "доброї волі" і поступитися Кримом політичним шляхом без застосування силових сценаріїв", - підкреслив Олег Жданов.

Раніше військовий експерт Жданов пояснив, чому Росія вирішила вивести свою авіацію з окупованого Криму.

За його словами, загарбники розуміють, що їх ППО не справляється з ситуацією, яка відбувається на півострові. Тому вони переводять бойову авіацію на територію РФ.

Крім того, Жданов вважає, що наступником Путіна на посаді президента Росії від Кремля може стати Дмитро Патрушев - син секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева.

Однак його кандидатура навряд чи влаштує інші кремлівські групи впливу.

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