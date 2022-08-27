Танки, ЗРК Бук і війська: РФ перекидає на війну з Україною новий армійський корпус - CIT

Нові війська окупантів РФ не відрізняються високим бойовим духом - CIT / Колаж Reuters, Вікіпедія

Країна-агресорка Росія перекидає третій армійський корпус на війну проти України. У Ростовській області виявлені склади з танками і зенітно-ракетними комплексами. Точно не можна сказати, в яких районах можуть бути задіяні нові підрозділи. Проте вже відомо, що добре оснащені війська не відрізняються бажанням брати участь у бойових діях.

Як повідомляють аналітики групи Conflict Intelligence Team, корпус було нещодавно сформовано в Нижегородській області. Розвідники зафіксували склади з танками Т-80Б та т-90 і зенітно-ракетними комплексами Бук, які перевозилися з Муліно на станцію Некліновка Ростовської області.

Відзначається, що потяги вирушили з Муліно 22 та 24 серпня. Це сходиться з часом відправки в Україну нещодавно створеного там третього армійського корпусу.

На думку фахівців, не можна сказати точно, на яких конкретно напрямках Росія може застосувати дані резерви. Але від Неклинівки найближче знаходяться Донецький і Запорізький фронт.

У CIT, посилаючись на інсайдерські джерела, підкреслили, що 3-й армійський корпус добре укомплектовано військовою технікою. Однак так звані "добровольці" особливо не відрізняються ані бойовим духом з дисципліною, ані бажанням отримати навички володіння такими машинами.

Війна Росії проти України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше зробив заяву, згідно з якою Україна не збирається йти на поступки Росії щодо територій. Київ побоюється, що в такому випадку війну буде перенесено на майбутнє. Тому Україна має намір повністю відновити свою територіальну цілісність.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що почалася четверта фаза війни Росії проти України. Етап може тривати 2-3 місяці до зими.

За його словами, просування військ не очікується, проте сторони наноситимуть удари по позиціях один одного.

У ГУР Міноборони вважають осінь визначальним періодом на війні. У вересні-жовтні може статися активізація бойових дій. У листопаді інтенсивність боїв повинна знизитися. Навесні наступного року можлива нова гостра фаза війни в Україні.

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