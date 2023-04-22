Фальшивий Путін: журналісти довели, що в Україну приїжджав двійник диктатора РФ

Ціла низка рис обличчя глави Кремля та його двійника суттєво відрізняються. Журналісти сказали, у яких поїздках був справжній Путін, а в яких його "дублер".

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Журналісти вказали ряд ознак, які видають двійників Путіна/ bild.de

Справжній російський диктатор Володимир Путін останнім часом майже ні з ким не зустрічається. Його поїздки і заходи, які він відвідує сам, поодинокі.

Натомість у багатьох випадках главу Кремля заміняють двійники. До такого висновку дійшли журналісти видання Bild, провівши власне дослідження.

Журналісти визначили низку основних відмінностей, за якими можна відрізнити диктатора країни-агресорки Росії від його двійників.

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Підборіддя: іноді воно виступає, а іноді скошене.

Губи: в одних випадках вони вузькі, в інших – випуклі.

Ніс: іноді випуклий, іноді кирпатий.

Повіки: час від часу вони з мішками, а в інших випадках – без.

Вуха: мочки різні, складки біля основи іноді є, іноді немає.

Відстань між очима та вухами різна.

У той же час журналісти нагадали, що форма вух, так само як і відбитки пальців, майже унікальні у кожної людини. А от у "різних путінів" біометричні та інші показники вуха не збігаються.

У виданні стверджують, що на зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном міг бути присутній справжній Путін, а от на зустрічі зі студентами в МДУ, похороні екс-глави Башкирії, в окупованому Маріуполі та Херсонські області міг бути його двійник.

Можливість існування двійників Путіна

Раніше про те, що в окупованих Криму та Маріуполі був не російський диктатор Володимир Путін, а його двійник, заявив російський опозиційний політик, депутат Держдуми Російської Федерації 2007-2016 рр. Ілля Пономарьов.

Також раніше Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ, розповідав, як розпізнати двійника Путіна. Зазначалося, що Путін під час офіційних зустрічей тримається на значній відстані від візаві через страх отруєння і зараження. А от двійник Путіна на офіційних зустрічах виходить "практично в повний контакт" і навіть бере участь у фотосесіях, стоячи впритул з іншими людьми.

Нагадаємо, російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) розповів, як відрізнити справжнього президента РФ Володимира Путіна від його двійників, яких у глави Кремля кілька. За словами Гіркіна, є одна головна ознака справжнього Путіна – російський диктатор ніколи не з'являється у натовпі.

Нагадаємо, у статті Business Insider також звернули увагу на різну форму вух у Путіна. У виданні зазначили, що, на думку фахівців, двійникам глави Кремля могли зробити операції, щоб вони були максимально схожими на нього. Але форма вух видає двійників.

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