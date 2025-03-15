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Євросоюз продовжить озброювати Україну навіть у разі перемир'я – Deutsche Welle

Олексій Тесля
15 березня 2025, 08:41
144
Євросоюз домагається того, щоб Україна опинилася в найсильнішій позиції, кажуть європейські дипломати.
Снаряд
У Європі мають намір продовжувати озброювати Україну / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Важливо:

  • ЄС не має наміру припиняти постачання озброєнь Україні
  • Євросоюз домагається сильнішої позиції України на переговорах

Європейський союз не має наміру припиняти постачання озброєнь Україні навіть у разі досягнення домовленостей із країною-агресором РФ про припинення вогню.

"Євросоюз домагається того, щоб Україна опинилася в найсильнішій позиції на мирних переговорах, а також могла відмовитися від "поганої", як сказав би Трамп, угоди і вибрати найбільш підходящий для себе момент для переговорів. Я не думаю, що Євросоюз і його члени припинять постачання зброї Києву, якщо агресор вимагатиме цього як умови перемир'я", - цитує Deutsche Welle одного з європейських дипломатів.

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Інші європейські дипломати говорять про те, що під час потенційного припинення вогню слід озброювати Україну, тому що Київ важливо поставити в сильне становище на переговорах. Крім того, необхідно не дати росіянам скористатися "другим шансом" скористатися для перегрупування і повторної атаки.

"Бої все ще тривають, але навіть якщо в них настане пауза, потрібно зробити Україну "сталевим дикобразом", - підкреслюють дипломати з ЄС.

На думку європейських дипломатів, ЄС не повинен послаблювати підтримку України в разі перемир'я. Завдання союзників полягає в тому, щоб створити Україні сильну позицію, і щоб країна могла покращувати свої оборонні можливості.

"Ідея в тому, щоб, перебуваючи в сильній позиції, Україна покращувала свої оборонні можливості і могла продовжувати стримування в разі відновлення військових дій", - кажуть вони.

Перемир'я між Україною і Росією - останні новини по темі

Нагадаємо, Главред писав, що заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква заявив про те, що росіяни повинні показати свою готовність до миру, адже існували спекуляції нібито українська сторона не готова до миру, але наша сторона показала, що якраз-таки готова до миру і до перемир'я як до його першого етапу.

Раніше повідомлялося про те, що повне завершення війни поки що неможливе. Нинішні вимоги РФ не відповідають реальним можливостям Кремля, вважає Олександр Морозов.

Раніше Кирило Сазонов заявив, що країну-агресора Росію доведеться примушувати до миру силами США, України та Європи, тому що Москва буде виставляти свої ультиматуми та умови, які виконувати ніхто не буде.

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Що відомо про Deutsche Welle (DW)

Deutsche Welle (досл. укр. "Німе́цька хви́ля") — німецька державна радіостанція та телеканал, яка мовить на закордоння. Член суспільно-правового телерадіоконсорціуму ARD. Правління розміщене в Бонні, телевізійний підрозділ DW-TV розташований у Берліні. Німецька хвиля транслює радіо- й телепередачі, а також має інтернет-пропозиції тридцятьма мовами, зокрема й українською, повідомляє Вікіпедія.

"Німецька хвиля" заснована 3 травня 1953 року. До 2003 року станція базувалася в Кельні, проте на 50-річчя центр трансляції перемістився до Бонна в нім. Schürmann-Bau ("Будівля Шюрманна"), у Боннському міжнародному діловому кварталі (урочистості відбулися 27 липня).

За часів існування СРСР і "холодної війни", "Німецька хвиля" була одним із провідних західних радіо-ЗМІ, що передавала вільну інформацію мовами народів СРСР про життя в "Країні Рад" та у вільному світі, що придушувалася радянською цензурою. На території Радянського Союзу передачі "Німецької Хвилі" "глушилися" засобами активної радіоелектронної боротьби ("шумотрон"), а саму радіостанцію радянська пропаганда прилічувала до так званих "Ворожих голосів".

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