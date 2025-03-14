Ворог контратакує на Донеччині: оглядач назвав наступну ціль РФ

В плани російських окупантів входить захоплення двох ключових міст у Донецької області.

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Окупанти збільшили застосування бронетехніки / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Що сказав Попович:

Армія РФ намагається контратакувати на Покровському напрямку

За місто Торецьк тривають вуличні бої

Противник хоче розгорнути наступ на Костянтинівку

Армія країни-агресорки Росії на Покровському напрямку після невдалого наступу продовжує спроби контратакувати. Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів військовий оглядач Денис Попович.

За його словами, ворог сповільнив свої темпи на даному напрямку у порівнянні з тим, якими вони були минулого місяця, але попри це спроби атак зі сторони противника все ще фіксуються.

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Покровськ / Інфографіка: Главред

"На Покровській ділянці фронту ми контратакували, змогли звільнити низку населених пунктів. Зараз росіяни намагаються повернути втрачені позиції", - зазначив оглядач.

Водночас вуличні бої тривають у місті Торецьк, де українським захисникам також вдалося провести успішні контратаки та повернути втрачені позиції. Подібна ситуація і в Часовому Яру.

"Також точаться вуличні бої в місті Часів Яр. Річ у тім, що Часів Яр, Торець, Костянтинівка утворюють такий собі трикутник, який буде очевидно в центрі уваги російської армії. Тобто, вони намагатимуться захопити Часів Яр і Торецьк, щоб розгорнути наступ на Костянтинівку, як на ворота Слов’янсько-Краматорської агломерації. Очевидно, ми надалі бачитимемо саме такий розвиток подій", - пояснив Попович.

Також на східному напрямку зараз спостерігається збільшення застосування ворогом бронетехніки. Це оглядач пов'язує якраз зі спробами відбити втрачені позиції та підвищити інтенсивність бойових дій.

"Той факт, що він загальмувався з наступом, не означає, що він не намагається, скажімо так, контратакувати. І для цих контратак ворог використовує бронетехніку. В нього її мало, броньованої техніки, тобто вона вибита. Тому, коли противник розкриває свої запаси, це свідчить про те, що він намагається активізувати наступальні дії, підвищити їхню ефективність і для цього залучає бронетехніку", - підсумував він.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред повідомляв, що за інформацією військовослужбовця ЗСУ Івана Варченка станом на сьогодні ситуація на Покровському напрямку стабілізувалась, а українські військові продовжують проводити там успішні контратаки.

Напередодні аналітики ISW заявили, що українські війська продовжують просування на сході країни. За геолокаційними знімками, опублікованими 11 та 13 березня, стало відомо, що ЗСУ зайняли більшу частину села Шевченко, розташованого на південь від Покровська, та наблизилися до його південної околиці

Раніше в ДСНС повідомили, що російські окупаційні війська намагаються прорватися через кордон у Сумській області, щоб обійти підрозділи ЗСУ, які перебувають на Курщині.

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Хто такий Денис Попович? Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

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