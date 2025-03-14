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Ми вже бачили перемир'я: в ЄС сказали, чи зможе РФ дотриматись режиму тиші

Марія Николишин
14 березня 2025, 13:17
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Каллас заявила, що вже бачила російське "перемир'я" раніше.
Ми вже бачили перемир'я: в ЄС сказали, чи зможе РФ дотриматись режиму тиші
Припинення вогню на фронті / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Головне:

  • В ЄС сумніваються, чи зможе РФ дотримуватись режиму тиші
  • Раніше Росія не дотримувалася домовленостей

В Європейському Союзі сумніваються, що країна-агресор Росія зможе дотриматися режиму тиші на війні проти України. Про це повідомила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас в інтерв'ю Bloomberg.

"Ми вже бачили перемир'я раніше, і Росія ніколи не дотримувалася цих домовленостей", - наголосила вона.

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За її словами, наразі "м'яч на полі" Москви, і вона повинна проявити "добру волю".

Варто додати, що Каллас раніше розкритикувала політику президента США Дональда Трампа щодо України. Після його сварки з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті вона написала у соцмережах, що "вільний світ потребує нового лідера" і що європейці "повинні прийняти цей виклик".

Припинення вогню між Україною та РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін заявив, що погоджується на припинення бойових дій, але лише за умови, що це сприятиме "довгостроковому миру".

Держсекретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що припинення вогню між Росією та Україною може бути досягнуте протягом кількох днів.

Водночас, командир Третьої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що українські військові не вірять в те, що 30-денне припинення вогню на лінії зіткнення буде дієвим.

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Хто така Кая Каллас?

Кая Каллас — естонська та європейська політична діячка, колишня прем'єр-міністр Естонії з 26 січня 2021 до 22 липня 2024 року. З 1 грудня 2024 року — Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

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