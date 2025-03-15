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Повне завершення війни поки що неможливе: з'явився тривожний прогноз

Олексій Тесля
15 березня 2025, 02:32
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Нинішні вимоги РФ не відповідають реальним можливостям Кремля, вважає Олександр Морозов.
Повне завершення війни поки що неможливе: з'явився тривожний прогноз
/ Колаж: Главред, фото: 21 ОМБр, Сухопутні війська ЗСУ

Важливі заяви Морозова:

  • Вимоги Кремля не відповідають його реальним можливостям
  • Ситуація навколо війни в Україні вже "зайшла в повний глухий кут"

Політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов спрогнозував імовірність укладення миру найближчим часом.

"З моєї точки зору, це неможливо. Кремль наполягає на тому, що чотири області де-юре приєднані до Російської Федерації, і вимагає, щоб Україна покинула ці території і повністю передала їх РФ. Однак ці вимоги не відповідають реальним можливостям Кремля. Він не зміг захопити ці області повністю, і Україна продовжує зберігати контроль над частинами Донецької та Луганської областей", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вказав на те, що в цьому плані ситуація навколо війни в Україні вже "зайшла в повний глухий кут".

"На мій погляд, переговори про повне завершення цієї війни можливі тільки після зміни влади в Кремлі. Коли до керівництва прийдуть люди, які, подібно до Дональда Трампа, анонсують у себе "велику перебудову", унаслідок якої можна багато чого поміняти, визнати, повністю відмовитися від підсумків цієї війни і повернути Україні окуповані території. Це був би перспективний сценарій, але зараз це неможливо собі уявити", - додав Морозов.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Морозова:

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зупинили наступ ворога під Константинополем. Триває пошук і знищення живої сили противника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ відбили у ворога важливе село на Покровському напрямку. Відстань від населеного пункту до Дніпропетровської області - 4,6 кілометра.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, аналітики моніторингового каналу DeepState заявили, що російська армія окупувала селище в Донецькій області, а також просунулася в районі двох населених пунктів, розташованих у Донецькій і Харківській областях.

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Хто такий Олександр Морозов

Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії.

У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

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