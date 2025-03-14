Україна та США будуть тиснути: Сазонов спрогнозував, коли РФ примусять до миру

Путін ламає мрію Трампа отримати Нобелівську премію миру, однак президент США і надалі буде працювати над закінченням війни в Україні.

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Ні Україна, ні США не виконуватимуть ультимативних вимог Кремля / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru, The White House

Що сказав Сазонов:

Україні та її союзникам доведеться тиснути на РФ задля встановлення миру

Ніхто не виконуватиме вимог Росії

Шлях до примусу РФ до миру може зайняти увесь рік

Країну-агресорку Росію доведеться примушувати до миру силами США, України та Європи. Про це в етері Еспресо заявив військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов.

За його словами, на це вказує зустріч спецпредставника президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стіва Віткоффа з Путіним, після якої він не дав жодних коментарів для преси.

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Спецпредставники Трампа / Інфографіка: Главред

"Не було зроблено жодних заяв. Тобто вони просто поговорили. Я вважаю, що до конкретних результатів не дійшли. Москва виставила свої ультиматуми та умови: віддати їй Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області, обмежити ЗСУ за кількістю, заборонити вступ України до НАТО та ввести заборону на миротворців. Це умови, які ніхто не зможе й не буде виконувати. Тому вони не досягли жодних результатів", - пояснив він.

Сазонов переконаний, що президент США вже рухається у напрямку введення додаткових санкцій проти Росії, а також передає Україні далекобійні бомби. Таким чином США з Україною продовжують шлях до миру.

"Росію це не влаштовує, і вона проти цього та намагається зламати мрію Трампа отримати Нобелівську премію миру. Тепер Україна, США та Європа, як союзники, будуть тиснути на Росію, змушуючи її погодитися на мир на наших умовах. Це добре, хоча й не швидко. Ймовірно, це займе весь рік, але це найкращий варіант для нас", - додав політолог.

Візит спецпредставника Трампа у Москву - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що 11 березня у ЗМІ з'явилася інформація, що спеціальний представник президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф планує відвідати Москву задля зустрічі з диктатором Володимиром Путіним.

Згодом у Білому домі пояснили, що спеціальний представник адміністрації Трампа Стів Віткофф вирушає до Москви для переговорів із Кремлем щодо можливого укладення перемир'я.

Після закінчення переговорів у Москві радник американського президента з питань нацбезпеки Майк Волтц заявив, що може висловити "обережний оптимізм" щодо зустрічі Віткоффа і представників Кремля. Говорячи про "оптимізм" щодо переговорів, які відбулися в Москві, Волтц має на увазі перспективи врегулювання російсько-української війни та завершення бойових дій.

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Хто такий Кирило Сазонов? Кирило Сазонов — дуже відомий блогер та політичний експерт, якого аналітики визнають як одного з найбільш цитованих політологів України. Він народився, жив і працював журналістом у Донецьку, доки у 2014 році ра**исти не захопили місто. Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну він зустрів у Бучі, після чого евакуював дружину і дітей, а сам вступив до лав Збройних Сил України та нині захищає державу в найгарячіших ділянках фронту, пише АрміяInform.

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