РФ може відмовитись від перемир'я: в ОП розповіли, чим це обернеться для України

Відмова Росії від припинення вогню на 30 днів не означатиме припинення переговорів між США та Україною.

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США та Україна можуть змінити тактику у випадку відмови Путіна від перемир'я / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, president.gov.ua

Що сказав Жовква:

Україна продемонструвала готовність до перемир'я

Відмова Росії від припинення вогню покаже США реальні наміри Путіна

У випадку відмови РФ США та Україна продовжать співпрацю

Під час зустрічі в Саудівській Аравії Україна прийняла пропозицію США про встановлення режиму припинення вогню на термін у 30 днів з можливістю його продовження. Але перемир'я можливе лише за умови, що на нього погодиться і країна-агресорка Росія.

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква розповів "Укрінформу", що навіть у випадку відмови РФ переговори не можна буде вважати провальними.

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Переговори в Саудівській Аравії / Інфографіка: Главред

"Зараз м'яч на стороні РФ. Зараз вони мають показати свою готовність до миру. Існували спекуляції про те, що нібито українська сторона не готова до миру, але наша сторона показала, що якраз-таки готова до миру й до перемир'я як до його першого етапу", - зауважив він.

Тепер залишається дочекатися реакції від кремлівського диктатора Володимира Путіна, у якого, за словами Жовкви, має відбутися розмова з представниками США до кінця тижня.

"Якщо Росія відмовиться - а це може статися - значить вона покаже усьому світу й американській стороні, й українській стороні справжню свою сутність", - наголосив заступник керівника ОП.

У такому випадку Україна буде координувати позиції з американською стороною, при цьому, можливо, змінюючи тактику або застосовуючи інші ходи.

"У заяві йшлося про те, що найближчим часом будуть формуватися відповідні делегації двома сторонами. Вони будуть говорити й про технічні аспекти можливого перемир'я. На жаль, не можу зараз розкривати деталі. Але якщо воно не відбудеться - то йтиметься про інші аспекти й зміни нашої спільної позиції", - підсумував Жовква.

Тридцятиденне припинення вогню - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що 11 березня переговори делегацій України та США у Саудівській Аравії завершилися тим, що учасники дійшли згоди щодо запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню у випадку, якщо на нього погодиться Росія.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що наша держава погодилася на пропозицію американської сторони про 30-денне припинення вогню по всій території, щоб показати готовність до миру.

В Офісі президента пояснили, що тридцятиденне перемир'я передбачатиме повне перемир'я у повітрі, на морі (з розблокуванням транспортних шляхів та безпекою судноплавства), а також на суходолі (включаючи лінію зіткнення).

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Хто такий Ігор Жовква? Ігор Жовква — український дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол. Кандидат політичних наук (2005). Доцент (2014). Керівник Головного департаменту зовнішньої політики та європейської інтеграції Адміністрації Президента України (з 2014). Заступник Керівника Офісу Президента України з 10 вересня 2019 року, пише Вікіпедія.

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