"Наступ буде": РФ хоче розширити географію боїв - Подоляк

Російські окупанти будуть намагатися наступати на Україну протягом зими-весни, переконаний радник глави ОП.

Окупанти підуть у наступ, щоб розширити географію боїв / Колаж фото Офіс президента України, Міноборони РФ

Росія піде у новий великий наступ на Україну. Ворог стягує військову техніку з усієї країни. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє УНІАН.

Він назвав загрозу наступу "цілком реальною". РФ хоче розширити географію боїв взимку-навесні. Ворожа армія планує перехопити ініціативу.

"У них ставка - все або нічого. Після цього етапу буде зрозуміло: хто і куди буде рухатися. Російське керівництво не відмовилося від намірів виграти війну з якимось профіцитом", - сказав Подоляк.

Радник глави ОП додав, що на фронті вже почалось посилення бойових дій. Нині це спостерігається на ділянці Соледар - Бахмут - Авдіївка.

"Бої будуть наростати в міру зміни кліматичних умов ... Йдеться про ключову битву Росії, щоб перехопити ініціативу і формувати військовий порядок денний", - додав Подоляк.

Загроза наступу Росії

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що окупант Росія готується до максимальної ескалації на війні проти України. Згідно з його прогнозом, загарбники до річниці свого повномасштабного військового вторгнення, яке відбулося 24 лютого 2022 року, спробують показати своєму населенню "перемоги".

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що Москва вже мобілізувала 500 тисяч солдатів для війни проти України. Загарбники до 24 лютого можуть перейти до наступу. Глава оборонного відомства припустив, що росіяни можуть масштабно атакувати на двох напрямках - на Донбасі та півдні України.

Військовий експерт Олег Жданов зробив прогноз, згідно з яким агресор РФ у лютому-березні збирається кинути в Україну 200-тисячне підготовлене військо окупантів. Росіяни намагатимуться повністю захопити Донбас. На думку Жданова, від результату цієї битви залежатимуть підсумки всієї війни.

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