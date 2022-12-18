"Цю війну треба негайно закінчити": голова Європарламенту закликала надати Україні більше зброї

Мецола зазначила, що пишається підтримкою, яку ЄС вже надає Україні з початку цієї невиправданої війни.

Голова Європарламенту закликала надати Україні більше зброї / Вікіпедія

Голова Європейського парламенту Роберта Метсола заявила, що Україна обов'язково має перемогти у війні з РФ. А тому міжнародні партнери мають збільшити як фінансову, так і військову підтримку України. Про це пише німецьке видання Spiegel.

"Цю війну потрібно терміново закінчити. І Україна має виграти цю війну", - сказала Мецола.

За її словами, це означає "більше зброї для України, більше фінансової та гуманітарної допомоги, більше практичної солідарності та більше санкцій проти Росії".

Водночас Мецола зазначила, що пишається підтримкою, яку ЄС вже надає Україні з початку цієї невиправданої війни, однак вважає, що Європа може зробити більше, тому вона вітає санкції проти Росії, які набули чинності 16 грудня.

Військова допомога Україні

Як повідомлялося, Україна отримала від Іспанії першу партію зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони Hawk. "Ще більше наших солдатів будуть тренуватися в Іспанії. Наші перші Hawk вже надані Іспанією", - написав міністр оборони Олексій Резніков. Глава українського Міноборони також наголосив, що Іспанія й надалі надаватиме нашій країні гуманітарну та безпекову допомогу.

Також повідомлялося, що Швеція передасть Україні найбільший в історії двосторонніх відносин пакет допомоги, який обійдеться Стокгольму на 100 млн євро більше, ніж всі попередні. В пакет увійде наземні системи ППО, боєприпаси, транспортні засоби тощо.

Окрім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг казав, що Альянс має намір допомагати Україні захищатися від російської агресії "стільки, скільки це буде потрібно", і допоможе нашій країні пережити цю зиму. Як зазначив Столтенберг, в Україну доставлять паливо, генератори, медикаменти, зимове спорядження і пристрої для придушення дронів.

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