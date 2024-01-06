'Європа є мішенню': Росія нападе на країни ЄС у 2024 році - Безсмертний

Росія атакує країни ЄС до 2025 року, у період зміни президентської влади у Сполучених Штатах.

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Для Путіна Європа є наступною мішенню після України / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Путін та його уряд вважають Європу потенційною мішенню. Напад Росії на Європу може відбутися протягом зими 2024-2025 років, зокрема, у період зміни президентської влади у Сполучених Штатах. Про це повідомив в ефірі "Еспресо" дипломат Роман Безсмертний.

"Для Польщі давно було зрозуміло, що є Москва, але цей випадок з ракетою абсолютно чітко вказав на те, що Європа є мішенню. Про це писав і Bild на початку 2024 року – про те, що взимку 2024-го, до 2025-го відбудеться напад Росії на європейські держави, в момент, коли у Вашингтоні буде перехід від одного президента до іншого", - сказав Безсмертний.

За словами дипломата, атаки Росії на Україну слугують підтвердженням готовності Кремля атакувати інші європейські країни. Він вважає, що Путін намагається використовувати силу як засіб тиску для початку переговорів.

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"Знаючи російську дипломатію та розуміючи її інструменти дії, оці дві скажені атаки по Україні у фіналі минулого й на початку нового року - це підтвердження тез про те, що вони готові атакувати європейські держави. І по-друге, це збіг невипадковий з тезами, які з’явилися в західній пресі, про те, що Путін дає сигнали про якісь переговори. Це те, що іменується примус-силою до дипломатії і так це треба трактувати", - додав він.

Загроза нападу Росії на країни НАТО та Європи

Нагадаємо, міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш підкреслив, що Росія шукаютиме нові цілі для агресії незалежно від завершення війни з Україною. Він закликав НАТО розробити довгострокову стратегію стримування Москви, наголошуючи, що Росія лишається загрозою, навіть якщо обстановка зміниться.

Також президент Молдови Майя Санду відзначила, що Володимир Путін не зупиниться в Україні без зусиль міжнародного співтовариства. Санду закликала до рішучих заходів з підтримки України, наголосивши, що без зупинки Кремля всім доведеться понести значні втрати.

Крім цього, президент США Джо Байден закликав Конгрес затвердити фінансування для України, попереджаючи про загрозу агресії з боку Росії. Якщо Росія захопить Україну, то згодом нападе на країни НАТО.

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