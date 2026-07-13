"Є погрози": Винник зробив заяву щодо повернення в Україну

Артист-утікач зізнався, чому боїться повертатися в Україну.

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Олег Винник - коли повернеться в Україну / колаж: Главред, скріншот із відео

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Чому Олег Винник не приїжджає в Україну

З ким із українських зірок спілкується співак

Український співак Олег Винник, який з початку повномасштабного вторгнення проживає за кордоном, розповів, чому поки що зовсім не готовий повертатися в Україну. В інтерв’ю блогерові Артему Безкровному виконавець заявив, що отримує погрози.

За словами Вінника, його головний страх пов’язаний із тим, що після перетину українського кордону він просто не зможе виїхати назад до Європи. Співак нагадав, що ще з 2000 року не має внутрішнього українського паспорта, проте, як і раніше, залишається громадянином України, маючи при цьому офіційний статус резидента Німеччини.

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Олег Винник - де зараз / фото: instagram.com, Олег Винник

"Я можу приїхати виступити. Мені здається, що я не поїду назад. Я ж українець, але я резидент Німеччини", - озвучив свої побоювання артист.

Ще одним вагомим аргументом проти приїзду на батьківщину виконавець назвав безпеку своєї родини. За словами Олега Винника, на його адресу надходять погрози, хоча розкривати подробиці та називати конкретні імена він категорично відмовився.

"Я не хочу про це багато говорити. Я вже десь казав - є погрози. Я хочу жити спокійно. Щоб моя родина жила спокійно. І знаєш, просто не хочеться потрапляти в ситуацію, коли мені погрожують. Це якось не по-людськи і якось незаслужено", - заявив Винник.

Олег Винник - інтерв’ю / скрін з відео

Артист також поскаржився на українських колег по цеху, які, на його думку, навмисно поширюють про нього фейки, що глибоко його ображає. Втім, серед зірок шоу-бізнесу знайшлися й ті, з ким співак зберіг теплі стосунки. Серед них виявилася популярна актриса Ольга Сумська.

"Вона не забувається", - вважає Винник.

Олег Винник / інфографіка: Главред

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Про персону: Олег Винник Олег Винник - український співак, композитор і автор пісень. Активну кар'єру розпочав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну й обірвав зв’язок із шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв’ю, в якому зізнався, що таке рішення було продиктоване неназваною хворобою.

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