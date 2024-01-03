'Європа сильно відстає': Туск закликав ЄС підготуватись до війни з Росією

Європа має бути не просто сильною, а сильнішою за Росію, щоб убезпечити європейські кордони від потенційної агресії РФ.

https://glavred.net/world/evropa-silno-otstaet-tusk-prizval-es-podgotovitsya-k-voyne-s-rossiey-10530440.html Посилання скопійоване

Росія може напасти на Європу вже через кілька років / Колаж: Главред, фото: 17-та окрема танкова бригада, УНІАН

Європа повинна негайно мобілізувати свої зусилля у військовій сфері, оскільки Росія може вже через кілька років напасти. Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає Rzeczpospolita.

Туск разом з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським закликали країни ЄС до посилення своїх оборонних можливостей. За їх словами, нагальна необхідність у підтримці України є лише частиною виклику. Вони застерігають, що майже вся російська економіка тепер спрямована на переозброєння в умовах воєнного часу.

"Не лише заради можливої ​​швидкої підтримки України. Не в останню чергу тому, що майже вся російська економіка перейшла на систему переозброєння воєнного часу, і, звісно, ​​Європа тут сильно відстає. Ми хочемо мобілізувати та використати всі доступні дипломатичні засоби, щоб змусити весь ЄС зрозуміти, що без радикально посилених військових зусиль ми залишимося далеко позаду, а це означає одне: Європа піддасться прямій російській атаці в наступні кілька років", – зауважив Туск. відео дня

На думку Туска, якщо Росія матиме військову перевагу, то вона зуміє скористатися недоліками європейської оборони. Тому він наполягає на тому, що Європа має бути не просто сильною, а сильнішою за Росію. Це і є найбільш ефективним способом захисту кордонів Європи від потенційної агресії РФ.

Позиція нового прем'єра Польщі

Нагадаємо, польський парламент висловив недовіру прем'єру Матеушу Моравецькому з більшістю у 266 голоси. Його місце зайняв Дональд Туск. Це історична подія для країни, оскільки Сейм вперше обирає прем'єр-міністра.

Також призначення Дональда Туска премʼєром Польщі вже відбилося на відносинах з Україною. Він позитивно налаштований до України та підтримує членство країни у Євросоюзі і НАТО.

Як повідомляв Главред, новий прем'єр-міністр Польщі, виступаючи у польському Сеймі, висловив міцну підтримку Україні. Він закликав до об'єднання Заходу для захисту демократичних цінностей та стримування російської агресії, стверджуючи, що напад на Україну - це напад на всю спільноту західного світу.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.