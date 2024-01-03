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"Європа сильно відстає": Туск закликав ЄС підготуватись до війни з Росією

Руслана Заклінська
3 січня 2024, 23:05
Європа має бути не просто сильною, а сильнішою за Росію, щоб убезпечити європейські кордони від потенційної агресії РФ.
'Європа сильно відстає': Туск закликав ЄС підготуватись до війни з Росією
Росія може напасти на Європу вже через кілька років / Колаж: Главред, фото: 17-та окрема танкова бригада, УНІАН

Європа повинна негайно мобілізувати свої зусилля у військовій сфері, оскільки Росія може вже через кілька років напасти. Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає Rzeczpospolita.

Туск разом з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським закликали країни ЄС до посилення своїх оборонних можливостей. За їх словами, нагальна необхідність у підтримці України є лише частиною виклику. Вони застерігають, що майже вся російська економіка тепер спрямована на переозброєння в умовах воєнного часу.

"Не лише заради можливої ​​швидкої підтримки України. Не в останню чергу тому, що майже вся російська економіка перейшла на систему переозброєння воєнного часу, і, звісно, ​​Європа тут сильно відстає. Ми хочемо мобілізувати та використати всі доступні дипломатичні засоби, щоб змусити весь ЄС зрозуміти, що без радикально посилених військових зусиль ми залишимося далеко позаду, а це означає одне: Європа піддасться прямій російській атаці в наступні кілька років", – зауважив Туск.

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На думку Туска, якщо Росія матиме військову перевагу, то вона зуміє скористатися недоліками європейської оборони. Тому він наполягає на тому, що Європа має бути не просто сильною, а сильнішою за Росію. Це і є найбільш ефективним способом захисту кордонів Європи від потенційної агресії РФ.

Позиція нового прем'єра Польщі

Нагадаємо, польський парламент висловив недовіру прем'єру Матеушу Моравецькому з більшістю у 266 голоси. Його місце зайняв Дональд Туск. Це історична подія для країни, оскільки Сейм вперше обирає прем'єр-міністра.

Також призначення Дональда Туска премʼєром Польщі вже відбилося на відносинах з Україною. Він позитивно налаштований до України та підтримує членство країни у Євросоюзі і НАТО.

Як повідомляв Главред, новий прем'єр-міністр Польщі, виступаючи у польському Сеймі, висловив міцну підтримку Україні. Він закликав до об'єднання Заходу для захисту демократичних цінностей та стримування російської агресії, стверджуючи, що напад на Україну - це напад на всю спільноту західного світу.

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Европа Сикорский вторгнення Росії російське вторгнення Дональд Туск Польща
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