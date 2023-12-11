Прем'єру Польщі Моравецькому висловили недовіру: що це означає

Парламент Польщі висловив недовіру чинному прем'єру Матеушу Моравецькому. Проти Моравецького виступили 266 депутатів за мінімального "порогу" у 229 голосів, пише Gazeta Wyborcza.
Парламентська більшість висунула у кандидати на пост глави уряду Дональда Туска. О 17:00 за місцевим часом очікується голосування кандидатів на посаду нового прем'єра.
У польській пресі випадок із Моравецьким називають "історичною подією", оскільки Сейм вперше обирає прем'єр-міністра.
Наступного дня після голосування Сейму новий прем'єр представить парламенту свій Кабмін та викладе програму.
ЗМІ називають Туска новим прем'єром
Дональд Туск обіцяє революцію як у внутрішній політиці, так і у взаєминах Польщі із зовнішнім світом, пише Politico. Він має величезний політичний досвід - обіймав посаду прем'єра Польщі з 2007-2014 рр., а потім очолював Європейську Раду (2014-2019 рр.).
У своїй програмі Туск обіцяв Варшаві розблокувати "коронавірусний" фонд ЄС, раніше заморожений для Польщі доти, доки країна не проведе реформи у правосудді. Під невирішеним питанням залишається загроза вето президента Анджея Дуди. Проте Туск обіцяє поновити верховенство права.
З Туском до нового Кабміну потрапить, зокрема, Радослав Сікорський (глава МЗС Польщі 2007-2014 рр.).
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