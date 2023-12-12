'Це напад на всіх нас': прем'єр-міністр Польщі висловився про війну в Україні

Новий прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна буде ще більше підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.

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Туск рішуче висловився щодо підтримки України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Командування об'єднаних сил ЗСУ

Дональд Туск під час виступу у польському сеймі висловив рішучу підтримку Україні. Він закликав до мобілізації Заходу задля захисту демократичних цінностей та стримування російської агресії. Про це новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, виступаючи в Сеймі перед голосуванням за затвердження складу його уряду.

"Ми повинні пам'ятати, за що йде війна. Що українці борються за щось надзвичайно важливе, що їхня битва почалася на Майдані, що вони борються за те, щоб приєднатися до спільноти західного світу. Вони хочуть, щоб Україна була демократичною, правовою державою, як західні країни. І вони за це зараз борються", - зазначив глава польського уряду.

Туск поставив під сумнів твердження політиків, які висловлюють втомленість від ситуації в Україні та закликав до активного об'єднання та підтримки України, оскільки, на його переконання, "напад на Україну - це напад на всіх нас".

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"Ми будемо вимагати повної мобілізації Заходу на допомогу Україні. Я більше не можу слухати політиків, які говорять про втому від ситуації в Україні. Вони кажуть президенту Зеленському, що вонивтомилися від ситуації", - заявив Туск.

Виступаючи в польському парламенті, Туск обіцяв ноплягати на підтримці України в Брюсселі, наголосивши, що лише об'єднаний Захід може надати допомогу Україні в боротьбі за демократію та захист від російської агресії.

"Через кілька десятків годин я вирушаю до Брюсселя з надією, що ми переконаємо наших союзників захистити демократичні цінності та Україну від російської агресії. Тільки об'єднаний Захід може допомогти Україні перемогти в боротьбі за демократичні цінності. За дивним збігом обставин, політики, які атакують основи демократії, є антиукраїнськими", - додав прем'єр.

Інтереси Польщі

Прем'єр також висловив вдячність за підтримку Польщі та наголосив на необхідності ще більшої підтримки України, заявивши, що важливо пам'ятати про ціль, заради якої українці борються.

"Я дуже пишаюся своєю країною, польським народом. Ми захищатимемо польські інтереси у відносинах із кожним сусідом Польщі. Але ми маємо пам'ятати, через що йде війна", - сказав він.

Завершуючи свою промову, Туск заявив про важливість "мирного повстання", яке відбулося під час останніх виборів в Польщі, як день захисту свободи та демократії.

"Я думаю, що 15 жовтня увійде в історію як день мирного повстання - повстання за свободу і демократію", - підсумував Туск.

Також він анонсував плани створення нового уряду та представив ключових міністрів у новому уряді Польщі.

Вибори польського прем'єр-міністра

Нагадаємо, 11 грудня парламент Польщі висловив недовіру прем'єру Матеушу Моравецькому. Головою уряду може стати кандидат на цю посаду Дональд Туск за підтримки більшості депутатів. Це історична подія, оскільки Сейм вперше обирає прем'єр-міністра.

Після цього, Сейм Польщі обрав новим прем'єр-міністром Дональда Туска. Він отримав підтримку більшості партій у парламенті з відсотком голосів 55 проти 45. За Туска проголосували 248 депутатів, проти 201.

Також призначення Дональда Туска премʼєром Польщі вже відбилося на відносинах з Україною. Розблокування кордону є реакцією коаліції Туска. Він завжди підтримував членство України в Європейському Союзі та НАТО, що робить його важливим союзником.

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