Росіяни намагаються загнати ЗСУ у вогневі мішки: український захисник розкрив подробиці

Росіяни відступають, а потім намагаються накривати ЗСУ артилерією й авіацією з флангів.

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Росіяни намагаються загнати ЗСУ у вогневі мішки / Колаж: Главред, фото: 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Збройні сили України на Запорізькому напрямку поступово продавлюють оборону російських окупаційних військ, розширюючи лінію фронту. Відступаючи, загарбники намагаються заганяти українських захисників у вогневі мішки. Про це розповів боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов в ефірі "Еспресо".

"У районі Роботиного тривають бої високої інтенсивності. З обох боків працює артилерія. Ворог підіймає в небо авіацію, йдуть стрілецькі бої. На цьому напрямку ми маємо тактичні успіхи, але це дається нам дуже важкою ціною. Окупанти намагаються контратакувати. У районі Роботиного працюють російські професійні підрозділи, але ми їх вже достатньо потріпали", - зауважив Денисов.

За словами бійця, авіацією й ударними БПЛА "Ланцет" ворог полює за українською технікою, а FPV дронами – за нашою піхотою.

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"Внаслідок якісної розвідки, ЗСУ поступово протискають оборону ворога, розширюючи лінію фронту. Окупанти намагаються заганяти наших хлопців у вогневі мішки. Тобто росіяни відступають, а потім намагаються накривати артилерією й авіацією з флангів. Але Сили оборони не дають у таке себе затягнути", - підкреслив Денисов.

Контрнаступ Збройних сил України

Як повідомляв Главред, ЗСУ наступають на півдні й прорвали оборону росіян. Речник Генштабу Павло Ковальчук повідомив, що підрозділи ЗСУ просунулися на півдні від звільненого Роботиного в Запорізькій області.

Окрім того, Центр національного спротиву повідомив, що окупанти готуються до втечі з Запорізької області. Загарбники грабують підприємства й вивозять обладнання у невідомому напрямку. Окупанти у Токмаці розробили план вивозу також інших матеріальних цінностей.

Голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ переправилися через Дніпро і закріплюються на Лівобережжі Херсонщини. Водночас вона підкреслила, що розвиток подій вимагає інформаційної тиші.

Окрім того, ЗСУ пішли вперед під Бахмутом і "перемололи" сотні росіян. Як зазначив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, українські захисники провели успішні дії в напрямку Кліщіївки, Предтечино, Андріївки, Курдюмівки і Дачного. З боями росіяни відступають, проте жорсткі зіткнення тривають.

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