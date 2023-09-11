УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Росіяни намагаються загнати ЗСУ у вогневі мішки: український захисник розкрив подробиці

Аліна Дембіцька
11 вересня 2023, 22:15 оновлено 11 вересня, 22:24
338
Росіяни відступають, а потім намагаються накривати ЗСУ артилерією й авіацією з флангів.
ВСУ
Росіяни намагаються загнати ЗСУ у вогневі мішки / Колаж: Главред, фото: 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Збройні сили України на Запорізькому напрямку поступово продавлюють оборону російських окупаційних військ, розширюючи лінію фронту. Відступаючи, загарбники намагаються заганяти українських захисників у вогневі мішки. Про це розповів боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов в ефірі "Еспресо".

"У районі Роботиного тривають бої високої інтенсивності. З обох боків працює артилерія. Ворог підіймає в небо авіацію, йдуть стрілецькі бої. На цьому напрямку ми маємо тактичні успіхи, але це дається нам дуже важкою ціною. Окупанти намагаються контратакувати. У районі Роботиного працюють російські професійні підрозділи, але ми їх вже достатньо потріпали", - зауважив Денисов.

За словами бійця, авіацією й ударними БПЛА "Ланцет" ворог полює за українською технікою, а FPV дронами – за нашою піхотою.

відео дня

"Внаслідок якісної розвідки, ЗСУ поступово протискають оборону ворога, розширюючи лінію фронту. Окупанти намагаються заганяти наших хлопців у вогневі мішки. Тобто росіяни відступають, а потім намагаються накривати артилерією й авіацією з флангів. Але Сили оборони не дають у таке себе затягнути", - підкреслив Денисов.

Контрнаступ Збройних сил України

Як повідомляв Главред, ЗСУ наступають на півдні й прорвали оборону росіян. Речник Генштабу Павло Ковальчук повідомив, що підрозділи ЗСУ просунулися на півдні від звільненого Роботиного в Запорізькій області.

Окрім того, Центр національного спротиву повідомив, що окупанти готуються до втечі з Запорізької області. Загарбники грабують підприємства й вивозять обладнання у невідомому напрямку. Окупанти у Токмаці розробили план вивозу також інших матеріальних цінностей.

Голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ переправилися через Дніпро і закріплюються на Лівобережжі Херсонщини. Водночас вона підкреслила, що розвиток подій вимагає інформаційної тиші.

Окрім того, ЗСУ пішли вперед під Бахмутом і "перемололи" сотні росіян. Як зазначив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, українські захисники провели успішні дії в напрямку Кліщіївки, Предтечино, Андріївки, Курдюмівки і Дачного. З боями росіяни відступають, проте жорсткі зіткнення тривають.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Росія запустила ракети по цивільному судну в українському порту

Росія запустила ракети по цивільному судну в українському порту

22:58 Україна
Росіяни намагаються загнати ЗСУ у вогневі мішки: український захисник розкрив подробиці

Росіяни намагаються загнати ЗСУ у вогневі мішки: український захисник розкрив подробиці

22:15 Україна
Обговорили термінові потреби України: Умєров та Остін провели першу телефонну розмову

Обговорили термінові потреби України: Умєров та Остін провели першу телефонну розмову

19:53 Україна
Всі головні новини

Останні новини

22:58

Росія запустила ракети по цивільному судну в українському порту

22:56

Європа боїться розпаду РФ: названо ідеальний для Заходу сценарій закінчення війниВідео

22:15

Росіяни намагаються загнати ЗСУ у вогневі мішки: український захисник розкрив подробиці

21:58

"Став коханцем впливової людини": Приходько викрила зрадника Шепелєва

21:49

Помер народний артист України Ян Табачник

Розпад ОДКБ підкосить вплив Путіна, Росію чекає занепад - ЛеоновРозпад ОДКБ підкосить вплив Путіна, Росію чекає занепад - Леонов
21:26

У Донецьку "крякнув" російський пропагандист і друг "Мотороли": що сталося

21:09

"Стоять досить щільно": у ЗСУ розповіли про другу і третю лінії оборони РФ

21:01

Роман Цимбалюк. Чому росіяни різко стали побожнимиВідеоблоги

20:47

Китай "прогнув" РФ: Газпром зазнає збитків, але дасть Пекіну 50% знижку - Reuters

Реклама
20:33

Донька Ющенка показала експрезидента в компанії голлівудської зірки та бджіл

19:53

Обговорили термінові потреби України: Умєров та Остін провели першу телефонну розмову

19:52

Подвійне оподаткування для банків і геймінгу загрожує втратами держбюджету — ЗМІ

19:32

Чому ніколи не можна зберігати зубну щітку у ванній: стоматолог приголомшив правдою

19:10

Маск зірвав операцію України?Погляд

19:07

РФ відступає: ЗСУ пішли вперед під Бахмутом і "перемололи" сотні росіян

19:05

10 "стоп" фраз, які не можна говорити на першому побаченні

18:59

У Путіна зажурилися у відповідь на обіцянку Трампа "завершити війну за 24 години"

18:43

Чоловік Анни Трінчер потрапив за ґрати: "Дали телефон зателефонувати адвокатам"

18:38

Чи можна назвати дитину "Кіріл", "Нікіта" чи "Даніла": Авраменко здивував відповіддю

18:24

Під загрозою великі міста України: експерт назвав, куди РФ націлила Іскандери

Реклама
18:16

Як швидко позбутися від цвілі у ванній: 5 перевірених методів

18:14

"Ми не воюємо ні з якими українцями": Симоньян відзначилася новою пропагандистською маячнею

17:46

Лукашенко створив ПВК і вербує бойовиків Вагнер: у ЗСУ назвали мету диктатора

17:34

РФ виробляє ракети десятками: у ГУР назвали, чим можуть бити окупанти по Україні

17:29

Китайська співачка-путіністка, яка у знищеному Маріуполі виконувала "Катюшу", назвала українців "нацистами"

17:22

Голос країни-13: 25-річний воїн приголомшив тренерів піснею про невідомих героївВідео

16:47

ООН хоче "обнулити" частину санкцій проти РФ: з'явилась гостра реакція Кулеби

16:45

Росія запанікувала через несподівану витівку Вірменії: у Кремлі будуть "розбиратися"

16:33

Це придумав геній: навіщо потрібна кишеня на чоловічих трусах

16:31

Шалено чудова закуска для ледачих: швидкий рецепт з лаваша за 3 хвилиниВідео

16:28

Прикордонники зачистили позиції РФ: біля Куп'янська знищили росіян і взяли полоненихВідео

16:20

Теронліфанс на колесах: дівчина в Києві каталася на авто в комендантську годину і хвалилася перепусткою

16:18

ГУР - про взяття "вишок Бойка": війська РФ послабилися, ЗСУ зробили крок до Криму

16:09

Коли в Україні суттєво похолодає: синоптик назвала дати

15:53

Близько 70% росіян хочуть здатися у полон ЗСУ: в ГУР пояснили такий рекордний стрибок

15:49

Чи "посиплеться" РФ після падіння рубля: експерт пояснив помилку багатьох прогнозів

15:30

Іран планує передати РФ ракети малої та великої дальності – директор Моссаду

15:28

Що ви побачили першим: оптична ілюзія визначить, яка ви людина

15:24

Ідеальна ранкова зарядка на 9 хв: тренерка показала комплекс вправ на всі групи м'язівВідео

15:17

Чим шкідливі синтетичні тканини: ці відомості здивують будь-якого

Реклама
15:07

Контрнаступ, ультиматум Путіну і ATACMS: що сказав Зеленський західним ЗМІ

14:55

Кім Чен Ин виїхав на зустріч з Путіним у бронепоїзді

14:28

Вибили окупантів РФ і звільнили майже 5 кв. км: ЗСУ потужно просунулися на півдні

14:26

Найсексуальніший чоловік у світі таємно одружився - ЗМІ

14:15

Контрнаступ восени не зупиниться, але йтиме "на ногах": Буданов заявив про перешкодиВідео

14:08

Яка країна стала найбільш недооціненим союзником УкраїниПогляд

13:39

Лула да Сілва дав задню: заговорив про арешт Путіна в Бразилії

13:32

Favbet Foundation передав ЗСУ позашляховик на Луганський напрямок

13:30

В Україні підскочили ціни на важливий для борщу продукт: що сталося

13:16

Курс валют різко стрибне до 41 грн за долар: у Мінфіні дали прогноз на 2024 рік

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти