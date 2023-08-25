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РФ застосує план В щодо війни в України, бо не може перемогти військовим шляхом – Данілов

Альона Вороніна
25 серпня 2023, 10:13 оновлено 25 серпня, 10:37
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РФ "припасла" ще один варіант, як вплинути на Україну, адже на фронті окупантів переслідують невдачі. Тому українцям варто бути обережними, наголосив Данілов.
Алексей Данилов, украинские военные
У Росії є план В щодо війни в Україні, каже Данілов/ колаж: Главред, фото: Апарат РНБО України, 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка

Країна-агресорка Росія не може перемогти Україну військовим шляхом, тому вона вирішила застосувати свій план В – спробувати дестабілізувати ситуацію всередині нашої держави.

За допомогою такої внутрішньої дестабілізації РФ хоче "похитати" нашу країну. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, пише Радіо Свобода.

"Єдине, хочу зауважити, що Російська Федерація перемогти нас військовим шляхом не може. Тому у неї є план В. Це через внутрішню дестабілізацію спробувати похитати нашу країну", – зазначив секретар РНБО.

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Він наголосив, що українці повинні бути пильними, щоб не допустити виникнення таких подій і ситуацій, на які розраховує країна-окупант.

Данілов зазначив, що своїх цілей з дестабілізації ситуації в Україні Росія намагається добитися за допомогою медіа-колаборантів, діяльність яких все частіше фіксують останнім часом. За словами секретаря РНБО, свого часу ці колаборанти приїхали з Луганська "з колорадськими стрічками бігали, а зараз сидять в ютубах". Вони перебувають за межами України, але видають себе за українців і "починають розповідати, що вони там щось аналізують", додав Данілов.

Війна в Україні

Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначали, що ЗСУ просунулися в Запорізькій області. Сили оборони України наблизилися до другої лінії "оборони" окупантів Росії в Запорізькій області, вважають в ISW. У той же час в РФ заговорили про критичний момент.

Речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що вороги випустили по Одеській області "Калібри" з Азовського моря. Вона зазначила, що під час атаки Одеської області вночі 25 серпня росіяни намагалися вразити один з важливих портів.

Нагадаємо, у ніч на 25 серпня у Криму прогриміли вибухи. Окупанти почали скиглити про масовану атаку 42 дронів. Вибухи було чутно у районах Сімферополя, Севастополя, Оленівки, Саках, поблизу мису Тарханкут і мису Меганом.

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новини Росії війна в Україні вторгнення Росії Олексій Данілов
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