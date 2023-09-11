Помер народний артист України Ян Табачник

Народний артист України, музикант Ян Табачник помер 11 вересня. Останні роки акордеоніст важко хворів і проходив лікування в одній з клінік Ізраїлю.

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Ян Табачник пішов з життя у віці 79-ти років / УНІАН

Народний артист України, музикант Ян Табачник помер 11 вересня після тривалої недуги. Останні роки він тяжко хворів і проходив лікування в Ізраїлі. Табачник помер на 79-му році життя.

Про смерть артиста у своєму Instagram повідомив журналіст Дмитро Гордон.

"О 20:10 після тривалої хвороби пішов з життя чудовий музикант і приголомшлива людина, мій дорогий друг Ян Табачник. Ян Петрович зробив людям багато добра, він був безкорисливий, порядний, чистий, зворушливий і дивно сентиментальний, я його дуже любив. Боляче. Світла пам'ять", - сказав журналіст.

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Михайло Маслій на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав, що останні роки Ян Табачник боровся з раком. Він проходив лікування в Ізраїлі.

"На одного філософа в світі стало менше. Після 20 години вечора 11 вересня’2023, у Тель-Авіві, в лікарні, на 79-му році життя спочив у Бозі Ян Табачник… Як виявилося і підтвердив час, найвірнішими в останні два роки, відколи боровся з раком легенів (надто складний і примхливий, може будь-коли відновитися) і пройшов лікування у найкращій приватній клініці Ізраїлю в Тель-Авіві понад 100 сеансів хіміотерапії та опромінення, стали для нього два Янголи-Охоронці — Григорій Найсберг і Юліана Бабкова Юлиана Бабкова — (уклінна подяка їм та їхнім сім’ям ) — і киця Соня, яка не відходила від Музиканта...",- розповів Маслій.

Також він повідомив, що уродженця Чернівців поховають у Тель-Авіві.

"Поховають уродженця Чернівців у Тель-Авіві. Таке було його бажання, на землі його рідного народу...", - підкреслив Михайло Маслій.

Біографія Яна Табачника

Ян Табачник - український музикант, акордеоніст, народний депутат Верховної Ради декількох скликань, народний артист України, засновник конкурсів і меценат.

Він народився 31 липня 1945 року в Чернівцях. При народженні йому дали ім'я Иаков. Музичну освіту Табачник здобув у Мелітополі. Пізніше він закінчив юридичний факультет у КНУ імені Тараса Шевченка.

У період з 1964 по 1994 Рік Табачник був артистом різних театрів і філармоній.

У 1995 році створив в Одесі міський театр музики Яна Табачника.

З 1997 року - професор Київського національного університету культури і мистецтв. Почесний професор декількох вищих навчальних закладів, серед яких консерваторії в Донецьку і Тель-Авіві.

У 2000 році він створив творчий центр Яна Табачника. "Маю честь запросити" - один з найвідоміших його проектів, який виходив на телебаченні близько 20 років.

Ян Табачник з 1997 року активно їздив на гастролі по багатьох країнах світу. Артист став лауреатом багатьох конкурсів і фестивалів. Він отримав нагороду "Золота менора". Акордеоніст випустив 5 дисків-гігантів і 10 компакт-дисків. Пісні Табачника виконували відомі артисти естради пострадянського простору.

Табачник отримав звання Заслуженого артиста УРСР, народного артиста України, ордени, золотий хрест "Меценат Батьківщини", а також нагороди від влади, СБУ, МВС, Держприкордонслужби.

У 2007 році Табачник став депутатом від Партії регіонів. У період з 2012 по 2014 рік був депутатом ВР VII скликання.

Табачник провів понад 100 концертів у дитячих будинках, школах-інтернатах, виправно-трудових колоніях. Добився того, щоб справи деяких ув'язнених були переглянуті і допоміг їм повернутися до нормального життя.

Був одружений на Тетяні Нєдєльській - народній артистці України та оперній співачці. У Табачника троє синів.

Главред повідомляв: 6 вересня помер відомий релігієзнавець Ігор Козловський. Історик пішов з життя у віці 69 років. У 2016-2017 роках Козловський пройшов полон російських бойовиків "ДНР".

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