Чи 'посиплеться' РФ після падіння рубля: експерт пояснив помилку багатьох прогнозів

Без політичного або військового потрясіння російська економіка - навіть в умовах жорстких санкцій - не впаде.

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Росія здатна підлаштовуватися під будь-яку кризу / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, ua.depositphoto

Режим російського диктатора Володимира Путіна навряд чи впаде через обвалення курсу рубля. Економіка країни-агресорки демонструє високу адаптивність до криз, розповів в інтерв'ю Главреду публіцист, фахівець зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов.

Він зауважив, що в Росії зараз ринкова економіка (гібридна, але багато підприємств в РФ працюють), а ринкова економіка вміє підлаштовуватися під будь-яку кризу.

"Тому що у Росії теж є мільйони підприємців, які там працюють і яких з українськими є спільна історія постійних криз. І український, і російський бізнес демонструють дуже високу адаптивність до цих кризових явищ. І певним чином це забезпечує і нам, і Росії певний рівень виживання", - пояснив публіцист. відео дня

Водночас у РФ є занадто високий тягар державних витрат, навіть не порівнянний з українськими.

"Російський режим і російська територія самі по собі вимагають набагато більше грошей на своє утримання, ніж українська територія і український державний устрій. І, власне, тому росіяни поступово скорочують всі свої можливі резерви. Тому поступово знецінився рубль, і є дуже багато інших маркерів економічного поступового занепаду", - висловився Богданов.

Однак без різкого потрясіння - політичного чи військового характеру - російська економіка не впаде.

Зараз же, за словами Богданова, ми бачимо передумови до бюджетної кризи в Росії. Але, з іншого боку, росіяни теж адаптуються.

"Але треба розуміти, що російські кризові явища постійно накопичуються, і особливо це проявляється саме в бюджетній сфері. Тому що занадто високий рівень економіки і перерозподілу через бюджет, що поступово дійсно погіршує їхнє становище", - додав публіцист.

У Росії є запас фінансів ще на півроку в умовах санкцій, вважає він.

"У них немає такого потужного чинника, як донори, які дають нам гроші, щоб ми трималися. У них є нафта і газ, які є універсальними ресурсами (і це їхня надвисока перевага), але доступу до донорів, як у нас, у Росії немає", - розповів Богданов.

Хто такий Юрій Богданов Юрій Богданов-блогер, аналітик, фахівець зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики. Колишній радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. У 2010 закінчив Київський національний економічний університет.

Падіння рубля

12 серпня девальвація російського рубля стала максимальною за останні півтора року війни проти України.

Цьому посприяли дефіцит в результаті збільшення військових витрат від експорту і зростаючої залежності від імпорту.

Російську валюту не змогло врятувати навіть надзвичайне підвищення ставки на 3,5%. Після чого Путін, згідно з FT, почав розглядати можливість посилення підходу до російських експортерів.

Зазначалося, що компанії РФ хочуть змусити переводити до 80% іноземної виручки в рублі.

Однак це ще не означає в цілому руйнування економіки Росії, адже країна-агресорка здатна обходити енергетичні санкції.

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