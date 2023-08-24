Ліквідація Пригожина: Путін може готуватися до громадянської війни в РФ

Політичний експерт підкреслив, що поки не вірить, що Путіна починають підставляти.

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Екперт розповів про смерть Пригожина / колаж: Главред, фото: росЗМІ, скріншот: відео

В інтервʼю Главреду політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів, чому так довго Путін вичікував, цілих два місяці, при чому, як стверджує Росавіція, Пригожин був у списку пасажирів.

"Перш за все треба подивитися, за якою траєкторією летів літак, і чому там могло спрацювати ППО. Але я не дуже вірю в цю версію. Однак є й зовсім конспірологічна версія, якої я б не відкидав. Вона полягає в тому, що інші служби Росії, які хотіли б замінити Шойгу та Герасимова, могли підставити Путіна збиттям літака Пригожина. Але тоді можлива заява, мовляв, не додивилися.

Експерт наголошує, що люди в Росії "зʼїли" знищення кількох бортів під час маршу Пригожина з російськими офіцерами всередині.

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"І я далекий від того, що росіяни так само не проковтнуть ту версію, яка наразі вигідна Путіну. Тим паче, що Путін, який виступав під час цього з нагоди 80-річчя Курської битви, демонструє цим свою байдужість", - додав Клочок.

Політичний експерт підкреслив, що поки не вірить, що Путіна починають підставляти. Скоріше, розпочнуться інші процеси, бо це сигнал тим, хто проти Путіна.

"Мовляв, якщо хтось виступає проти, то він буде знищений. І я сумніваюся, що такі люди заховаються і вичікуватимуть у системі Путіна. Швидше за все ні, бо таке зухвале знищення Пригожина може стати каталізатором процесів у РФ, до яких Путін готується. Невипадково я згадував про Росгвардію, яку він потужно озброював. Бо який у цьому сенс, якщо все під контролем?! А от броньована техніка свідчить, що Путін може готуватися до заворушень а-ля громадянської війни в РФ", - додав Валерій Клочок.

Смерть Пригожина: що відомо

Нагадаємо, що 23 серпня Літак "Вагнера" впав біля складу зберігання ракетного і артилерійського озброєння РФ. Літак Пригожина збила російська ППО, сісцеві жителі чули, що в небі пролунало два вибухи.

Джерела видання Financial Times заявили, що літак Пригожина збила російська ППО. Це збиття літака ватажка вагнерівців натякає, що до цього може бути причетний Путін.

Після смерті Пригожина "вагнерівці" формують колони для наступу на Москву. Найманці ЧВК "Вагнера" почали згортати частини таборів в Білорусі після того, як був збитий літак з Пригожиним.

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