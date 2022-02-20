Евакуйовані громадяни ОРДЛО почали отримувати по 10 тисяч рублів від Путіна: як реагують росіяни

Евакуйовані з ОРДЛО громадяни почали отримувати по 10 тисяч рублів від Путіна / Reuters

Президент Росії Володимир Путін доручив одноразово виплатити всім евакуйованим з "Л/ДНР" по 10 тисяч рублів. Кошти з резервного фонду РФ людям, які прибули в Ростовську область, вже почали виплачувати в суботу, 19 лютого, про що відзвітувала місцева влада.

Росіян же така ініціатива їхньої влади не обрадувала. У соцмережах вони обурюються з цього приводу і пишуть, що краще б ці гроші роздали самим громадянам РФ. Деякі росіяни назвали таке рішення влади "атракціоном небаченої щедрості" і "годуванням дармоїдів".

"Чому ця людина завжди забуває про своїх жителів? Я раніше голосував за нього, але тепер більше ніколи", "Знову? А мені коли?" - ставлять питання росіяни в соцмережах.

Деякі росіяни звернули увагу на мізерність суми, якою Росія вирішила підтримати евакуйованих громадян "ДНР" і "ЛНР. Відзначимо, що 10 тисяч рублів - це орієнтовно 3600 гривень.

"Росія - щедра душа","Ага, і нехай собі ні в чому не відмовляють", "Заживуть", "Ну, на тиждень при скромному житті вистачить. А далі?" – зазначають в соцмережах.

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Загострення на Донбасі

18 лютого ватажок терористичного угруповання "ДНР" Денис Пушилін на Донбасі оголосив масову евакуацію населення. Жителям тимчасово окупованих районів Донецької області бойовик запропонував виїхати в Ростовську область Російської Федерації.

Незабаром до Пушиліна приєднався і Леонід Пасічник - ватажок угруповання "ЛНР", який теж закликав жителів тимчасово окупованих територій їхати в Росію.

Увечері 18 лютого секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не готує напад на Донбасі, як повідомляють окупаційні пропагандистські ЗМІ.

Омбудсмен Людмила Денісова заявила, що в ОРДЛО проводять евакуацію населення, і при цьому заборонили виїжджати чоловікам призовного віку. Літніх людей і дітей з дитбудинків вивозять практично силою.

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