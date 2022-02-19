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"Краще б пересиділи в підвалах": до евакуації з ОРДЛО людей в Росії не підготувалися

19 лютого 2022, 19:38

Є інформація, що більше 30 автобусів з жінками, людьми похилого віку і дітьми всю ніч простояли в межах селища Червоний Десант (Ростовська область).

Евакуація
До евакуації з ОРДЛО людей в Росії не підготувалися / Facebook / Олена Романова

Бойовики на Донбасі з угруповань "Л/ДНР" (в особі ватажків Пулішина і Пасічника) 18 лютого почали "евакуацію" жителів тимчасово окупованих районів до Росії в Ростовську область. Людям обіцяли комфортні умови розселення, але в результаті їх привезли і кинули напризволяще. Таке відео опублікував на своєму Telegram-каналі журналіст і блогер Дениса Казанського.

Він каже, що більше тридцяти автобусів з жінками, людьми похилого віку і дітьми всю ніч простояли в межах селища Червоний Десант (Неклиновский район, Ростовської області).

Перші автобуси з українцями почали прибувати ще до півночі. На прикордонному переході "Матвєєв Курган" біженців пересаджували в автобуси. Тоді їх направляли в Неклиновский район, де повинні були організувати пункти тимчасового розміщення. Але нічого не було зроблено.

"Сотні біженців з ночі стоять в автобусах в Червоному десанті під Таганрогом. Їх ніхто не приймає, діти 12 годин без гарячого харчування. Туалет - в полях. У немовлят закінчується суміш. Ростовська область не готова до прийому біженців. Люди кажуть: краще б пересиділи в підвалах", - повідомляють російські ЗМІ.

Проте сотням людей, включаючи дуже маленьких дітей, так і довелося залишитися в автобусах.

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Війна на Донбасі та евакуація мирного населення:

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині.

При цьому в російських ЗМІ запустили дезінформацію про те, що в результаті обстрілу нібито постраждав дитсадок на території так званої "ЛНР".

Увечері 17 лютого проросійські бойовики відновили обстріл Станиці Луганської. В результаті обстрілу зруйновано житловий будинок.

18 лютого ватажок терористичного угруповання "ДНР" Денис Пушилін через нібито загострення військового конфлікту на Донбасі оголосив масову евакуацію населення.

Президент РФ Володимир Путін доручив уряду Росії терміново забезпечити виплату кожному прибуваючому в Ростовську область з Донбасу біженцю в 10 тис.рублів.

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