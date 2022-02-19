Відвезу тебе я в тундру: "евакуйованих" з ОРДЛО переселяють до Мурманської області

Людям, яких позбавили власного житла, пропонують переїхати жити практично в тундру.
Громадянам, яких перевезли в Росію в рамках оголошеної "евакуації" ватажками терористичних "ДНР" і "ЛНР", закрили зворотний шлях – всі пункти пропуску в Ростовській області переведені тільки на в'їзд в РФ.
Оскільки місць в пунктах тимчасового перебування вже немає, людям, які залишилися без даху над головою, запропонували переселитися до Мурманської області, повідомляє видання Буква.
Відстань до Мурманська становить понад 3 000 км.
Людям, яких позбавили власного житла, пропонують переїхати жити практично в тундру, якою покрита майже вся територія Мурманської області. До слова, в регіоні й досі поширене оленярство.
Попри те, що площа області становить близько чверті площі України, там проживає близько 700 тисяч жителів. У регіоні всього 16 міст з населенням понад 10000 жителів. У самому Мурманську налічується близько 300 тисяч чоловік.
Дорогам з твердим покриттям з'єднані лише близько 73% населених пунктів. Є одна залізниця, що з'єднує Мурманськ з Санкт-Петербургом. Її побудували ще під час Першої світової війни. Згодом магістраль доповнили тепловозними відгалуженнями у 7 міст.
Різке загострення на Донбасі
У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені до лікарні.
Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.
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