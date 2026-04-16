'Цього не буде': близький союзник проти 'швидкого' вступу України до ЄС

Сікорський підтримав позицію, яку також озвучують в Угорщині.

Польща виступила проти прискореного вступу України до ЄС

Ключові тези Сікорського:

Польща не підтримує ідею швидкого вступу України до ЄС

Україна має виконати всі умови Єврокомісії

Переговори про вступ будуть складними

Польща не підтримує ідею швидкого вступу України до ЄС. Київ має пройти повний шлях євроінтеграції без жодних винятків, виконавши всі умови. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю RMF24..

Під час розмови Сікорського запитали про позицію майбутнього прем’єра Угорщини Петера Мадяра, який відкрито виступає проти прискореного вступу України. Очільник польського МЗС не став заперечувати, а навпаки - підтвердив єдність думок у цьому питанні.

"Він говорить те, що є також і нашою позицією. У Єврокомісії з’явилася ідея про прискорене членство. Цього не буде. Ми вважаємо, що Україна має виконати всі умови, так само як це довелося зробити нам. І, звісно, будуть складні розділи переговорів, такі як сільське господарство чи транспорт", - заявив Сікорський.

На думку міністра, Україна має повторити шлях Польщі. Сікорський попередив, що на шляху до членства на Київ чекають "складні" розділи переговорів.

Найбільші суперечки, за його прогнозом, виникнуть у сферах сільського господарства та транспорту. Саме ці галузі вже неодноразово ставали причиною напруженості між Варшавою та Києвом, зокрема через блокування кордонів та зернові суперечки.

Як повідомляв Главред, майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадьяр заявив, що Угорщина не підтримує прискорений вступ України до ЄС, вважаючи його "абсурдним" для країни, яка перебуває у стані війни. Водночас він визнав Україну жертвою війни та наголосив, що Будапешт не буде втручатися у питання мирних переговорів і не вимагатиме територіальних поступок.

Також Франція, Німеччина, Нідерланди та Італія не підтримують ідею пришвидшеного вступу України до Європейського Союзу. За даними Politico, країни наполягають на стандартній процедурі розширення, яка має базуватися на принципі "заслуг", без політичних прискорень.

Крім цього, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що Європа має розглядати інтеграцію України до ЄС і НАТО як "історичну можливість" і водночас потребує від України гарантій безпеки. За його словами, Україна є найбільшою та найдосвідченішою військовою силою в регіоні, а її вступ до ЄС і НАТО посилить безпеку всієї Європи.

Про персону: Радослав Сікорський Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія. 22 грудня 2023 року Сікорський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС. На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів. Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби". "Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

