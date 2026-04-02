В ЄС хочуть отримати гарантії безпеки від України: неочікувана заява

В Естонії вважають, що Україна зараз є найефективнішою та найдосвідченішою військовою силою.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що Європа потребує гарантій безпеки від України і саме зараз "історичний момент", щоб інтегрувати її в ЄС та НАТО. Про це він написав в X.

За його словами, інтегрування України в ЄС та НАТО стане гарантією безпеки як для неї, так і для всієї Європи.

"НАТО говорить не лише про те, що ми маємо надати гарантії безпеки Україні, але й про те, що наш регіон потребує гарантій безпеки від України, оскільки Україна зараз є найбільшою, найефективнішою та найдосвідченішою військовою силою в нашому регіоні", - наголосив глава МЗС Естонії.

Він зауважив, що рішення залишити Україну у "сірій зоні" дасть Росії можливість продовжувати свою агресію на європейському континенті.

"Тому ми маємо розглядати це комплексно, адже ці "сірі зони", країни-нейтрали чи буферні зони, як би ми їх не називали, - це лише зелене світло для Путіна продовжувати агресію проти Європи. Тож нам слід усвідомити, що це також і наша можливість", - додав Тсахкна.

Крім того, естонський міністр сказав, що Україна зараз бореться не лише за себе та свою свободу, а й дає Європі час налагодити свою структуру безпеки.

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач говорив, що ймовірність проведення Російською Федерацією провокацій в країнах Балтії досить висока.

За його словами, в РФ склалися і внутрішньополітичні передумови, і зовнішньополітичні умови, і умови безпеки, коли Росія, ймовірно, намагатиметься перевірити на міцність і НАТО, і Європейський Союз.

"Швидше за все, це може статися вже цього року. Мова йде не обов’язково про повномасштабне вторгнення, але цілком можливі локальні операції на окремих ділянках – наприклад, в Естонії (в районі Нарви або поблизу неї) чи в Латвії", - вважає він.

Як повідомляв Главред, спецслужби країни-агресора Росії почали масштабну операцію з картографування критичної інфраструктури Швеції. Кремль готує підґрунтя для реальних диверсій та саботажу.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко говорив, що Білорусь готова "дістати" країни НАТО, якщо вони розглядатимуть розгорнутий на білоруській території російський ракетний комплекс "Орєшнік" як легітимну воєнну ціль.

Крім того, в щорічній оцінці загроз, опублікованій розвідкою Литви, йдеться про те, що Росія нарощує військові підрозділи біля кордонів країн НАТО і може використовувати їх як основу для можливого майбутнього конфлікту з Альянсом.

Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

