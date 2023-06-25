Кадиров 'спалив' Пригожина і назвав причину збройного бунту ПВК Вагнер

Євген Пригожин нещодавно нібито зазнав невдачі в бізнесі, стверджує Рамзан Кадиров.

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Рамзан Кадиров назвав причину бунту Євгена Пригожина / Колаж Главред: фото: скріншот,

Лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив про те, що ватажок ПВК Вагнер Євген влаштував збройний бунт нібито через образу за те, що він не зміг реалізувати деякі свої бізнес-плани в Санкт-Петербурзі.

Пригожин нещодавно зазнав невдачі при спробі узгодження угоди по земельній ділянці для своєї доньки, повідомив Кадиров в Telegram.

"Я розмовляв з Пригожиним, переконував його залишити бізнес-амбіції і не змішувати їх зі справами державної важливості. Думав, що він почув мене, а виявляється, ця злоба в ньому весь цей час тільки росла. Ланцюжок невдалих угод у підприємництві викликала у бізнесмена приховану і тривалу образу, що досягла піку, коли влада Санкт-Петербурга не надали його дочці бажану земельну ділянку. Зарозумілість однієї людини могла призвести до таких небезпечних наслідків і втягнути в конфлікт велику кількість людей", — написав він.

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Збройний бунт ПВК Вагнера

Нагадаємо, напередодні ватажок ПВК Вагнер Євген Прігожин звинуватив кадрових російських окупантів міністерства оборони РФ у ракетному ударі по тилах угруповання. Він заявив, що тепер 25 тисяч озброєних вагнерівців будуть розбиратися з міноборони.

24 червня вранці Пригожин заявив, що бойовики ПВК Вагнера взяли під контроль всі військові об'єкти в Ростові-на-Дону. Також, за його словами, вагнерівці за ніч збили три вертольоти російських військ.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що Пригожин почав збройний заколот. "Звертаюся до росіян, військових і силових відомств і до тих, кого обманом і погрозами штовхнули на шлях збройного заколоту те, з чим ми зіткнулися — це зрада".

Пізніше стало відомо, що за результатами домовленостей з Олександром Лукашенком, кримінальну справу стосовно Пригожина за спробу здійснення заколоту в РФ буде закрито, а сам він піде в Білорусь.

Решта найманців ПВК, які взяли участь у заколоті, також не будуть переслідуватися за законом, а деякі з них зможуть підписати контракт з Міноборони.

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