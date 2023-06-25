Чому Пригожин згорнув заколот в РФ: в ISW назвали причини і оцінили наслідки

Повстання Пригожина ще більше підірвало його базу підтримки в ультранаціоналістичному співтоваристві, російському уряді та всередині самої ПВК Вагнер.

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Чому Пригожин згорнув заколот в РФ - відповідь ISW / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин, влаштувавши заколот, робив ставку на те, що єдиний спосіб зберегти свою компанію, як незалежну силу - це виступити проти Міноборони РФ. Однак він переоцінив свої перспективи. Крім того, він розлютив багатьох співробітників "Вагнера" і симпатизують цій ПВК ультранаціоналістів тим, що не довів до кінця спробу маршу на Москву.

Як йдеться у новому звіті Інституту з вивчення війни (ISW), Пригожин розглядав як екзистенційну загрозу його політичному (і, можливо, особистому) виживанню термін 1 липня, встановлений Міноборони РФ для формалізації контролю над нерегулярними формуваннями, включаючи Вагнер. Тому він вирішив ризикнути, використавши свої сили, в спробі змінити керівництво Міноборони, а не повністю втратити ПВК Вагнер.

Аналітики Інституту допустили, що Пригожин планував цей заколот, про що говорять координація і швидкість "вагнерівських" рухів. Підтверджень цій гіпотезі у ISW поки що немає.

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Аналітики Інституту зазначили, що єдина реальна надія Пригожина на міцний успіх полягала в забезпеченні дезертирства Міноборони, але воно цього не зробило.

"Повстання Пригожина ще більше підірвало його базу підтримки в ультранаціоналістичному співтоваристві, російському уряді та всередині самої ПВК Вагнер", - вважають експерти.

В Інституті допустили, що Пригожин також розлютив багатьох співробітників "Вагнера" і ультранаціоналістів, які симпатизують цій ПВК, тим, що не довів до кінця спробу маршу на Москву.

Крім того, аналітики зазначили, що угода, досягнута Пригожиним з Лукашенком і Кремлем, засмутить співробітників "Вагнера", оскільки вона поклала кінець зусиллям ватажка найманців захистити їх від підпорядкування Міноборони.

Військовий заколот Пригожина в РФ

Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено". Також він додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до Ростова, щоб провести операцію зі знищення ПВК Вагнер. Згодом стало відомо, що залишки підрозділів Вагнера в околицях Бахмута відкрили вогонь по регулярних військах РФ.

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Бойовики збили за ніч 3 вертольоти російських окупантів. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово вирішив зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

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