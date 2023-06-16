УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Диктатора "можуть сколупнути": однокурсник Путіна розкрив сценарій перевороту у РФ

Олексій Тесля
16 червня 2023, 15:49 оновлено 16 червня, 15:56
143
Володимир Путін побоюється змови генералів, вважає Юрій Швець.
Швець, Путін
Юрій Швець не виключив переворот у Кремлі / УНІАН, скріншот

На сьогодні те, що відбувається в РФ можна назвати одним ємним словом – "распутінщиною", заявив колишній співробітник КДБ СРСР, однокурсник диктатора Володимира Путіна Юрій Швець.

"Це відображення смутного часу, коли країна знаходиться на межі якоїсь великої-великої катастрофи", - підкреслив він в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Оцінюючи зростаючий вплив в РФ Євгена Пригожина, колишній співробітник КДБ підкреслив, що він діє з дозволу президента РФ, який побоюється змови генералів.

відео дня

"Він (Путін, - ред.) боїться своїх генералів. Боїться, що вони його можуть сколупнути, як [радянський диктатор Йосип] Сталін в перші дні після нападу [лідера нацистської Німеччини Адольфа] Гітлера боявся, що друзі з Політбюро його сколупнуть, – припустив Швець. - Путін зрозумів, що він винен у цьому провалі початкового плану. Тому що ні за три дні, ні за тиждень [захопити Україну] не вийшло... він вирішив, що найрозумніший, що "п'ята колона" спрацює тут, в Україні, і все буде швидко. Але він виявився дурнем, і [тоді] злякався, природно. Країна військова, все під рушницею, боєкомплект у збройних сил є... є чого боятися".

Раніше колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) звинуватив заправилу бандформувань ПВК Вагнера Євгена Пригожина у підготовці держперевороту в РФ.

На його думку, саме з цим пов'язане виведення найманців Вагнера з Бахмута Донецької області, про що раніше говорив Пригожин.

"Стрілок" пояснив, що тилові центри "вагнерівців" розташовані в багатьох регіонах РФ, далеко від кордонів з Україною.

Нагадаємо, раніше голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко заявив про те, що громадянська війна в Росії можлива, для неї вже є певні передумови. Але неможливо передбачити, коли саме вона відбудеться, тому що історія може розвиватися по-різному.

Експерт спрогнозував сценарії, які можуть програтися в країні-агресорі РФ в найближчому майбутньому.

Більше новин:

Володимир Путін держпереворот Юрій Швець війна Росії та України
Реклама

Головне за день

В Україні почали будувати величезний канал: де і навіщо

В Україні почали будувати величезний канал: де і навіщо

14:54 Україна
РФ діє як терорист: у Зеленського припечатали Путіна після удару по Києву

РФ діє як терорист: у Зеленського припечатали Путіна після удару по Києву

14:46 Україна
Росія хоче підірвати ЗАЕС, щоб нав'язати Україні умови Путіна - Зеленський

Росія хоче підірвати ЗАЕС, щоб нав'язати Україні умови Путіна - Зеленський

14:06 Політика
Всі головні новини

Останні новини

16:19

"Погрожував набити морду": на Анну Трінчер у Києві накинувся охоронець ЖК

16:13

Найсмачніші пишні ліниві пиріжки: рецепт п'ятихвилинка, який шукають всіВідео

15:52

Розумні японці спеціально вирощують лопухи: куди їх застосовують

15:51

Між військами РФ і ПВК Вагнера може спалахнути війна: експерт зробив прогнозВідео

15:49

Диктатора "можуть сколупнути": однокурсник Путіна розкрив сценарій перевороту у РФ

У Києві пролунав потужний вибух, РФ атакувала Кинджалами й Калібрами: всі подробиціУ Києві пролунав потужний вибух, РФ атакувала Кинджалами й Калібрами: всі подробиці
15:48

Мамкін волонтер: Остапчук виїхав до Греції на корпоратив для олігарха з РФ

15:43

"Він занадто далеко зайшов": експерт розповів, як Путін і Пригожин влаштовують батлиВідео

14:54

В Україні почали будувати величезний канал: де і навіщоВідео

14:46

РФ діє як терорист: у Зеленського припечатали Путіна після удару по Києву

Реклама
14:06

Росія хоче підірвати ЗАЕС, щоб нав'язати Україні умови Путіна - ЗеленськийВідео

13:56

Від російських обстрілів загинула сім'я на ХерсонщиніВідео

13:45

"А де тут Путін?": війною керує не глава Кремля, він відмовився від впливу – МорозовВідео

13:39

Молодий старий тато: у Аль Пачіно народився син у 83 роки

13:25

Не стримували сліз: Мішина вперше за 2,5 роки зустрілася зі своєю мамою із окупованого КримуВідео

13:12

Україні можуть спростити процедуру вступу до НАТО - глава Міноборони ФРНВідео

13:05

"Путін розчавлений прогнозом лікарів": у Мережі розкрили нові подробиці діагнозу

13:04

Остапчук, може, знову стане батьком: дівчину ведучого запідозрили у вагітності

12:59

Гороскоп на завтра 17 червня 2023: Рибам - раптовий заробіток, Тельцям - спокусаВідео

12:42

"Найбільша атака за останні тижні": Кулеба вказав мету ракетного удару РФ по Києву

12:24

Точаться запеклі бої: Росія перекидає свої найбільш боєздатні частини на БахмутВідео

Реклама
12:23

Назвав фекаліями: глава "Першого каналу" порівняв Голлівуд з кіностудією в РФ

12:22

"Війну програєш і в Україні, і в РФ": у Мережі дізналися про сварку Путіна і Патрушева

12:20

Чому не можна прати у п’ятницю: що означає древня прикмета

12:04

Війна затягнеться ще на два роки, Путін хоче стати автором Третьої світової – МорозовЕксклюзив

11:17

Ютубер придумала геніальний прийом очищення плінтусівВідео

11:06

Розвідка Британії підтвердила ліквідацію генерала РФ в Україні

11:02

Бійці ЗСУ штурмували війська РФ в районі Вугледара і взяли ряд позицій - Генштаб

10:59

"Дві доби боровся з повінню": на Херсонщині фермер героїчно врятував свій урожайВідео

10:45

В Україну з візитом прибув президент ПАР Сиріл РамафосаВідео

10:15

Не від світу цього: астролог Влад Росс назвав три найдивніші знаки зодіакуВідео

10:14

Люди страждають по сей день: для чого СРСР засаджували отруйним борщівником

10:10

Чому огірки ростуть гачком і що зробити, щоб вони стали рівнимиВідео

09:56

Стояли по шию у воді: воїни ССО врятували 5 окупантів, які тонули після підриву ГЕСВідео

09:44

Австралія зганьбила РФ: у Москви забрали землю під посольство, Кремль в істериці

09:19

На зустрічі з "воєнкорами" Путін дещо забувПогляд

08:47

Байден підтримує спрощений вступ України до НАТО - Axios

08:47

Контрнаступ ЗСУ дасться високою ціною і потребуватиме багато часу – генерал МілліВідео

08:41

У ГУР рознесли фейк РФ про "поранення Буданова": він сповнений планів і завданьВідео

08:36

Жінка змішала сіль і миючий засіб: її відео набрало 8 млн переглядівВідео

08:08

"Чи готові вони померти?": Зеленський відповів Трампу і Десантісу, які проти допомоги Україні

Реклама
07:52

ЗСУ нарощують темп контрнаступу: в ISW вказали на успіхи і назвали серйозну проблему

07:22

Іспанія передасть Україні 20 БТР, 4 Leopard і військовий госпіталь

07:05

Неймовірна загадка на уважність: не всі зможуть знайти 4 котів серед тигрів

06:59

Лепсам хочеться взяти участь у геноцидіПогляд

06:42

Під Курськом в РФ спалахнула масштабна пожежа після атаки дронаВідео

06:30

Як сказати українською "взгрустнулось": Авраменко назвав милозвучний відповідникВідео

05:30

Як отримати хороший урожай солодкого перцю: прості поради для кожного дачника

04:40

"Не буде виходу": регіони в РФ відколються, коли Москва припинить давати гроші – ФесенкоВідео

04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 16 червняВідео

03:40

Які речі роблять стрункішою фігуру: як скинути пару кілограмів за допомогою одягуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода веснаМагнітна буря
Цікаве
Оптичні ілюзіїГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти