Диктатора "можуть сколупнути": однокурсник Путіна розкрив сценарій перевороту у РФ

Володимир Путін побоюється змови генералів, вважає Юрій Швець.

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Юрій Швець не виключив переворот у Кремлі / УНІАН, скріншот

На сьогодні те, що відбувається в РФ можна назвати одним ємним словом – "распутінщиною", заявив колишній співробітник КДБ СРСР, однокурсник диктатора Володимира Путіна Юрій Швець.

"Це відображення смутного часу, коли країна знаходиться на межі якоїсь великої-великої катастрофи", - підкреслив він в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Оцінюючи зростаючий вплив в РФ Євгена Пригожина, колишній співробітник КДБ підкреслив, що він діє з дозволу президента РФ, який побоюється змови генералів.

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"Він (Путін, - ред.) боїться своїх генералів. Боїться, що вони його можуть сколупнути, як [радянський диктатор Йосип] Сталін в перші дні після нападу [лідера нацистської Німеччини Адольфа] Гітлера боявся, що друзі з Політбюро його сколупнуть, – припустив Швець. - Путін зрозумів, що він винен у цьому провалі початкового плану. Тому що ні за три дні, ні за тиждень [захопити Україну] не вийшло... він вирішив, що найрозумніший, що "п'ята колона" спрацює тут, в Україні, і все буде швидко. Але він виявився дурнем, і [тоді] злякався, природно. Країна військова, все під рушницею, боєкомплект у збройних сил є... є чого боятися".

Раніше колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) звинуватив заправилу бандформувань ПВК Вагнера Євгена Пригожина у підготовці держперевороту в РФ.

На його думку, саме з цим пов'язане виведення найманців Вагнера з Бахмута Донецької області, про що раніше говорив Пригожин.

"Стрілок" пояснив, що тилові центри "вагнерівців" розташовані в багатьох регіонах РФ, далеко від кордонів з Україною.

Нагадаємо, раніше голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко заявив про те, що громадянська війна в Росії можлива, для неї вже є певні передумови. Але неможливо передбачити, коли саме вона відбудеться, тому що історія може розвиватися по-різному.

Експерт спрогнозував сценарії, які можуть програтися в країні-агресорі РФ в найближчому майбутньому.

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